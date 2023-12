Grande Fratello, Mirko Brunetti difende Greta Rossetti dall'odio social: "Disgustoso"

Gossip TV

La presa di posizione di Mirko Brunetti nei confronti di Greta Rossetti.

Mirko Brunetti, è tornato ieri nella Casa del Grande Fratello per avere un confronto con Perla Vatiero. Il 26enne ha deciso di parlare con la sua ex fidanzata mettendo in chiaro che la loro storia non potrà ricominciare e avere un futuro, pur ribadendo del grande affetto e della stima che nutre per lei. Mirko ha voluto parlare anche con Greta con la quale avrà un confronto più approfondito nel corso della puntata di sabato 16 dicembre prossimo. Con l'ex tentatrice ha voluto prendere le distanze su alcune dichiarazioni che la giovane monzese fatte nei giorni scorsi nella Casa. La Rossetti ha detto infatti a Perla che Mirko durante la loro relazione, voleva fare un figlio con lei ma il ragazzo ha smentito tutto in diretta. Sulla questione è intervenuta anche la madre di Greta che ha esortato Mirko a dire la verità.

La mamma dell'ex tentatrice ha poi pubblicato un post agghiacciante di un hater contro Greta che si augurava che la ragazza potesse incontrare Filippo Turetta il giovane che ha ucciso la fidanzata Giulia Cecchettin. Il 26enne ha deciso di intervenire sul suo profilo social:

"Personalmente prendo assolutamente le distanze dai messaggi d'odio che in questo momento stanno arrivando nei confronti di Greta. Associare questa storia ad un'atrocità che ha sconvolto tutti noi è disgustoso e mi fa molta paura. Io e Greta e Perla siamo solo dei ragazzi che hanno trasmesso dei sentimenti completamente lontani da tutta questa violenza."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.