Grande Fratello, parla la madre di Greta Rossetti: "Mirko racconta quello che hai fatto veramente, cadrà la maschera"

Gossip TV

Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti, ha pubblicato sui social alcune Ig Stories contro Mirko Brunetti: "Racconta la verità, racconta quello che hai fatto".

Ieri, nel corso della 26esima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti è tornato nella Casa per avere un ultimo confronto con Perla Vatiero. Dopo aver parlato con la sua ex fidanzata e averle comunicato la sua decisione di non voler tornare sui suoi passi pur volendole molto bene, Mirko ha voluto parlare con Greta Rossetti, la quale, qualche giorno fa, ha parlato della loro relazione facendo intendere che, durante loro frequentazione, avrebbero provato ad avere un figlio.

Grande Fratello, la madre di Greta Rossetti contro Mirko Brunetti: "Mirko racconta quello che hai fatto invece di buttare fango"

"Io non ho mai detto una roba del genere, non ho detto che volevamo un figlio - ha dichiarato Mirko -"Ho detto che avevamo progetti importanti futuri, ci promettevamo cose importanti. Ho detto che cercavo un figlio con il mio ex, ma non era riferito a te.

Sulla questione è intervenuta la madre di Greta, la signora Marcella Bonifacio, la quale attraverso delle Instagram Stories pubblicate sul suo profilo dell'ex tentatrice, ha esortato Mirko a raccontare la verità e facendo presente che non è comportato affatto bene con lei e con figlia:

"Vi ringrazio tutti, dico solo che sono una credente e sono sicura che prima o poi la verità viene a galla, perché anche se c’è gente schierata che non vuole vedere la verità, prima o poi tutto verrà a galla. Perché tutto questo bullismo nei confronti di una ragazza di 25 anni che era già nel mondo della moda ed era già un’influencer non si può sentire. Lei è entrata sì come tentatrice, ma già lavorava nello spettacolo, loro invece entrano come coppia con quale scopo? Ditemelo voi. A te Mirko dico solo una cosa, racconta la verità su questo figlio che hai cercato tu, perché sai a quanto mi risulta è l’uomo che decide poi, no?"

"In un momento intimo, quindi racconta come sono andate le cose. Non so perché lei ha risposto così, ma non la stavi neanche ascoltando, perché stavi parlando di altro. Mirko racconta quello che hai fatto, sei la donna della mia vita, io ti dimostro in questo modo che… raccontalo, invece di buttare fango, con me che io ti ho ospitato per due mesi. O probabilmente avevo ragione io quando ti ho detto in faccia che avevi uno scopo? Mi sa che ti sei comportato un po’ troppo male con noi, non credi? Ma prima o poi quella tua maschera da buono verrà fuori, ne sono sicura."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.