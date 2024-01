Grande Fratello: "Mi piace Marco Maddaloni perché...", parla un ex tronista di Uomini e Donne

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo, commenta il cast della nuova edizione del Gf.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 8 gennaio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex tronista Eugenio Colombo ha rivelato il suo pensiero sui concorrenti dell'attuale edizione del reality show e chiarito il suo rapporto con Greta Rossetti.

Eugenio Colombo e le parole sul cast del Gf

Eugenio Colombo ha rilasciato una lunga intervista nella trasmissione radiofonica di Radio Cusano Campus Turchesando in cui ha parlato della rottura con Francesca Del Taglia e del rapporto che lo lega a Greta Rossetti. Non solo. Ospite di Turchese Baracchi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha colto l'occasione per dire la sua sul cast della nuova edizione del Grande Fratello:

Io e Greta ci siamo conosciuti a dicembre tramite social e il 10 gennaio ci siamo visti di persona, è stato un colpo di fulmine. C’è stata subito chimica, empatia, ci sentivamo tutti i giorni. Sono troppo felice che lei è al Grande Fratello perché inizia a farsi conoscere per quella che è. Ha 25 anni ma di testa è troppo matura. Greta per quello che ha vissuto – e piano piano lo sta tirando fuori nel programma e mi fa piacere perché lei è una che difficilmente parla delle cose private – è molto più grande e ha capito lo stato in cui ero. Ho avuto un momento un po’ down determinato da tante situazioni, forse anche dalla storia precedente. Io e Francesca ci eravamo lasciati da poco. Non mi sentivo l’Eugenio che sono oggi, non ero pronto. Però è stato un colpo di fulmine e ancora oggi abbiamo questo rapporto che va oltre l’amicizia perché ci capiamo con uno sguardo e ci sentiamo sempre.

Nella Casa mi piace Marco Maddaloni, è un ragazzo di valori. Andrei d’accordo con tutti però, sono fatto così, mi metto sempre a disposizione. Con Beatrice andrei d’accordo, non è facile essere attaccata da tutti. La situazione di Massimiliano Varrese non l’ho seguita tanto, ma ho visto che ha capito di aver sbagliato.

Leggi anche Beatrice Luzzi pronta a rientrare nella Casa del Gf?

A proposito dei suoi sogni e progetti futuri, Eugenio ha confessato:

Ultimamente mi stanno dicendo in tanti di provare con la recitazione, potrei cimentarmi. Il mio sogno è che i miei figli abbiano quello che non ho potuto avere io. Dopo Uomini e Donne ho fatto sì che il mio hobby diventasse il mio lavoro. Fortunatamente mi sta andando bene lavorativamente parlando, è un bel periodo. Spero di arrivare a David Guetta e Bob Sinclair un giorno. Sono anche producer, creo la mia musica. E’ un’emozione sentire il proprio brano in radio. Prima di Uomini e Donne facevo anche il modello, sfilavo per Dolce e Gabbana, Intimissimi…Ora sfilo per abiti da sposo. Sono di legno ma farei Ballando con le Stelle, sono tutte esperienze come qualsiasi reality.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.