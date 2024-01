Grande Fratello, Beatrice Luzzi farà ritorno nel programma? Spuntano alcuni rumors!

Gossip TV

Beatrice Luzzi ha abbandonato il GF a causa della morte del padre Paolo Luzzi. Ma ritornerà nel programma? Ecco cosa sappiamo!

Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello ieri, 3 gennaio, in seguito alla dipartita del padre, l'architetto Paolo Luzzi. La decisione è stata comunicata dallo staff ufficiale della gieffina e dagli account social ufficiali del reality di Canale5 con un comunicato che esprimeva cordoglio per la situazione dell'attrice.

GF, Beatrice Luzzi farà ritorno nel reality?

Sul web si sono susseguiti messaggi di supporto e vicinanza per Beatrice Luzzi, così come anche diversi esponenti del mondo dello spettacolo hanno manifestato la loro tristezza e l'hanno definita "la vincitrice morale del del programma". Nel comunicato del programma condotto da Alfonso Signorini non veniva rivelato se l'uscita dalla casa della gieffina fosse definitiva, così, molti fan sperano ancora di vederla rientrare in casa. Lo stesso conduttore si è detto felice se Beatrice Luzzi ritornasse nel gioco, come ha anche rivelato Fanpage.it:

"L’uscita della concorrente non sarebbe ancora da ritenersi definitiva. Dunque, una volta vissuto questo momento di estremo dolore circondata dai suoi affetti, l’attrice potrebbe decidere di tornare in gioco"

Anche nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha espresso la sua solidarietà per la situazione di lutto vissuta da Luzzi e in merito al suo eventuale ritorno nel programma, una delle inviate della trasmissione ha dichiarato:

"Come già sappiamo Beatrice Luzzi è uscita stamani dalla casa del Grande Fratello. Questo perché purtroppo ha avuto un grave lutto e lo possiamo dire perché la comunicazione è stata fatta sul suo profilo Instagram ufficiale. È mancato il suo caro papà. Quindi questa mattina in tarda mattinata ha abbandonato la casa del GF e ancora non sappiamo quale sarà il suo destino nel gioco. Va detto che non è ancora stato stabilito se rientrerà o non rientrerà. Questo lo deciderà lei insieme al Grande Fratello. Ovviamente è stato già annullato il televoto perché Beatrice era in nomination. ora però cambieranno anche tutti gli equilibri all’interno del reality. La sua mancanza siamo certi che si farà sentire"

Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti per sapere se, una volta superato il dovuto periodo di lutti, Beatrice Luzzi deciderà o meno di proseguire la sua avventura nel reality.

