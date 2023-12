Grande Fratello, Mediaset sceglie lo stop: saltano due puntate

Gossip TV

La nuova edizione del Grande Fratello salta ben due puntate per scelta di Mediaset, cosa andrà in onda al suo posto.

Cambio di programmazione in casa Mediaset che coinvolge la nuova edizione del Grande Fratello. Mentre nella casa più spiata d’Italia sta succedendo un po’ di tutto, tra baci inaspettati e discussioni, il Biscione sceglie di sacrificare il reality show di Alfonso Signorini, saltando ben due puntate.

Grande Fratello, saltano due puntate: la nuova programmazione

Nella casa del Grande Fratello può succedere veramente di tutto, come due nemiche per la pelle che finiscono a baciarsi - Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno dato spettacolo poche ore fa - ma anche discussioni all’ordine del giorni, suscitate talvolta da sospetti verso alcuni inquilini come quelli contro Vittorio Menozzi, che per molti non la racconta giusta. Mentre si incontrano e scontrano dinamiche sempre nuove, Mediaset ha deciso di dare uno stop forzato al reality show di Alfonso Signorini.

Ad annunciarlo è Rebecca Staffelli su Instagram che fa sapere che il Gf tornerà direttamente sabato 23 dicembre in prima serata su Canale 5. Ma perché salteranno ben due puntate del programma condotto da Alfonso Signorini? Davide Maggio ha indagato e ha scoperto che lunedì 18 dicembre, il Grande Fratello sarà sostituito da Io Canto Generation, mentre la puntata di giovedì 21 dicembre dovrà cedere il posto alla Coppa Italia.

Considerando che anche lunedì 25 dicembre non andrà in onda il GF dato che è proprio il giorno di Natale, per il resto del mese l’appuntamento con il reality show e i suoi concorrenti rimarrà sempre di sabato. Una scelta che fa discutere e storcere il naso agli appassionati, che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate, soprattutto di assistere al confronto da Mirko Brunetti e le due donne della sua vita, che continuano a cambiare repentinamente idea sulla possibilità di un ritorno di fiamma.