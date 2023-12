Grande Fratello, Vittorio Menozzi sotto accusa nella Casa: "È furbo e fa la vittima"

Gossip TV

Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi contro il giovane concorrente del Gf.

Vittorio Menozzi è uno dei protagonisti più amati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Ma se il pubblico di Canale 5 continua ad apprezzare il comportamento assunto dal giovane concorrente, nella Casa di Cinecittà in molti lo hanno accusato di aver messo in atto una strategia ai fini propri del gioco.

Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi contro Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi è finito nel mirino di alcuni concorrenti del Grande Fratello. A differenza di Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, che si sono sempre schierate dalla sua parte, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi sembrano avere un'idea ben precisa del ragazzo. Secondo i due, il giovane è molto furbo e gioca spesso a fare la vittima.

"Ha fatto tutta la sceneggiata di pomeriggio quest’altro, Vittorio. Fa tutto il morto durante il pomeriggio. Non fa niente dentro casa" ha dichiarato Varrese, seguito da Garibaldi: "Secondo me ha ragione Ciro, a me non me ne frega più un ca**o. Io ora dico tutto quello che… fa il furbo, fa la vittima, fa tutto. Te l’ho detto: le persone furbe passano come più amate qua dentro".

Un duro attacco che non è passato inosservato ai numerosi fan del reality show di Canale 5. In molti, infatti, hanno accusato i due concorrenti del Gf di essere invidiosi del "successo" di Vittorio. Siamo sicuri che Alfonso Signorini affronterà la questione nella prossima diretta. Come reagirà il modello? Riuscirà a difendersi dalle accuse?

Ricordiamo che Vittorio Menozzi questa settimana è al televoto insieme a Sara Ricci, Perla Vatiero, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Chi sarà il concorrente costretto a lasciare la Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domani sabato 16 dicembre in prima serata su Canale 5.

