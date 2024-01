Grande Fratello, Massimiliano Varrese in lacrime per l'uscita di Monia La Ferrera

Gossip TV

Al GF, l'uscita di Monia La Ferrera non è facile da digerire per Massimiliano Varrese...

Ieri sera, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello: ancora protagoniste Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, che hanno monopolizzato con il loro scontro la Casa di Cinecittà. Il televoto ha confermato di nuovo come preferita Perla Vatiero, mentre Monia La Ferrera è risultata la meno votata dal pubblico e ha dovuto abbandonare il programma condotto da Alfonso Signorini.

GF, Massimiliano Varrese piange per Monia La Ferrera

L'uscita di Monia La Ferrera ha preso in contropiede Massimiliano Varrese, tanto che, in una clip di oggi, 30 gennaio, il concorrente del reality era in giardino ad ascoltare della musica ed è scoppiato a piangere pensando alla gieffina. Tra La Ferrera e Varrese si era creato un legame importante: i due erano stati insieme 15 anni fa, andando a convivere per un anno, prima di decidere di lasciarsi definitivamente. Tuttavia, dopo che La Ferrera ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, si è riacceso un interesse da parte di Varrese per lei.

I due gieffini sono diventati così protagonisti di un tira e molla, entrambi spaventati dal lasciarsi andare e dover poi affrontare le conseguenze della fine (di nuovo) della loro storia. Tuttavia, la vicinanza nella Casa li aveva spinti l'uno tra le braccia dell'altra e la coppia si era anche scambiata un bacio appassionato nel confessionale. Le speranze di una storia d'amore però erano iniziate a naufragare con la scoperta da parte di Massimiliano Varrese che all'esterno della Casa Monia era affezionata a un altro uomo, con cui aveva un bellissimo legame di amicizia.

Varrese e La Ferrera si erano anche confrontati a tal proposito e sembrava che le cose tra loro si stessero sistemando, ma l'improvvisa uscita di Monia dal GF ha nuovamente modificato la loro situazione. Nel corso di un momento di relax in giardino, Varrese si è lasciato andare alle lacrime, venendo poi consolato da Rosy Chin.

Scopri le ultime news su Grande Fratello