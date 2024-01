Grande Fratello, nuovo confronto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese: "Tu non ci sei mai stato in 15 anni" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese hanno un nuovo confronto, scatenato dalla gelosia dell'attore.

Non mancano le incomprensioni nel rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese al Grande Fratello: i due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini si sono ritrovati a distanza di 15 anni dalla loro storia nella Casa. Dopo un'iniziale tentennamento, i due ex sembrano propensi a riavvicinarsi, tanto che tra loro c'era stato anche un bacio in confessionale. Tuttavia, l'atteggiamento possessivo e geloso di Varrese non è mai andato giù a Monia La Ferrera, la quale ha pensato bene di prendere le dovute distanze.

GF, Monia La Ferrera a Massimiliano Varrese: "Non mi devo giustificare di nulla, tu non c'eri..."

Inoltre, per spingere più lontano l'attore, Monia ha rivelato che al di fuori del reality c'è qualcuno che le ha rubato nel cuore. Una rivelazione che non è andata giù al gieffino, che ha dichiarato durante l'ultima puntata:

"Non stiamo insieme, ma non ci rinuncio"

La persona per la quale Monia avrebbe dei sentimenti si chiama Giovanni e la stessa gieffina ha chiarito che si tratta di un amico di lunga data, ma è stata anche una persona che per lei c'è sempre stata. Proprio sul rapporto con quest'uomo Monia La Ferrera e Varrese hanno avuto un confronto:

"Ci siamo risentiti, ma non c'è mai stato nulla al di più dell'amicizia. Lui è una persona che c'è da anni, per la quale ho una stima gigantesca. Tu non c'eri in questi 15 anni, lui era presente, potevo chiamarlo. Lui è un amico sincero, mi ha sempre detto la verità."

Monia ha anche confermato che, per il momento, tra di loro non è possibile andare oltre, anche perché hanno deciso entrambi che la loro dovesse essere solo un'amicizia, per non rovinare ciò che c'era di bello nel loro legame. Varrese non ha nascosto il fastidio, soprattutto, perché era evidente che Monia avesse un profondo legame con Giovanni: "Ci deve essere più chiarezza" ha esordito l'attore. Monia ha notato quanto fosse infastidito il concorrente:

"Vedo da come reagisci che non sarebbe facile accettare, se avessi qualcuno accanto, di questo rapporto che ho"

