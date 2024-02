Grande Fratello, Massimiliano Varrese in lacrime: forte crisi per il gieffino [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Massimiliano Varrese è scoppiato improvvisamente in lacrime: cos'è successo?

Massimiliano Varrese si è reso spesso protagonista, al Grande Fratello, di polemiche e scontri con alcuni dei gieffini: sono quasi all'ordine del giorno le liti con Beatrice Luzzi, con cui ha litigato anche nell'ultima puntata del reality di Canale5.

GF, Massimiliano Varrese in lacrime: ecco cos'è successo!

Fin dalla situazione con Heidi Baci, che decise di chiudere ogni rapporto con il gieffino in maniera molto dura e brusca, Varrese è diventato oggetti di insulti e commenti poco lusinghieri sui social, tanto da spingere alcuni membri della sua famiglia a intervenire in sua difesa.

La madre, la sorella e la zia del concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di esporsi per denunciare gli abusi psicologici e l'ondata di odio sui social che è stata indirizzato verso Varrese e lo stesso gieffino sembra oramai stanco di questi continui attacchi.

Nel corso della giornata di ieri, 6 febbraio, Varrese è scoppiato in lacrime e ha riferito a Rosy Chin che, non appena lascerà il GF, procederà per vie legali contro chi ha speso parole ingiuriose nei suoi confronti:

"A volte tutte le parole che sono state dette a me qui dentro mi risuonano nella testa. Tutte le parole cattive che mi sono state dette... Quando esco da qui faccio un casino. So anche da chi sono partite le prime parole, mi sono segnato tutto"

In un video diffuso su X, il gieffino appare in giardino, visibilmente sconfortato e in piena crisi: anche se non è dato sapere cosa è successo, si vedono subito gli altri concorrenti che corrono a confortarlo.

Sono pronta a vedere per lui tutta l'empatia che non è stata mostrata a Beatrice #grandefratello pic.twitter.com/xO9eAPnrZT — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) February 6, 2024

Scopri le ultime news su Grande Fratello