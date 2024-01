Grande Fratello, la famiglia di Massimiliano Varrese: "Vittima di gogna social, stiamo male per lui"

Gossip TV

La famiglia di Massimiliano Varrese ha rilasciato un'intervista in cui lamenta la gogna social di cui è vittima il concorrente del GF. Ecco cosa hanno dichiarato!

Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello: l'attore e ballerino è stato spesso al centro di polemiche e accuse, per la situazione che si era venuta a creare con Heidi Baci, che ha poi deciso di abbandonare il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, ma anche per la rivalità iniziale con Beatrice Luzzi. Sui social, il gieffino non è particolarmente apprezzato e non sono mancati gli insulti e critiche per il suo atteggiamento nella Casa di Cinecittà. In un'intervista a Fanpage.it, la famiglia di Varrese ha espresso il proprio pensiero proprio in merito a questa gogna social a cui è sottoposto il concorrente.

GF, parla la famiglia di Massimiliano Varrese: "Ci fa male sentirlo chiamare 'ratto' o peggio..."

Al sito di informazione a parlare sono state la madre Maria Luisa, la sorella Monica e la zia Stefania: tutte e tre hanno espresso la loro preoccupazione per l'ondata di odio che ha colpito Massimiliano Varrese all'interno della Casa di Cinecittà, sottolineando, soprattutto, come siano state anche alcune affermazioni di Beatrice Luzzi ad aggravare la situazione. In particolare, la zia ha dichiarato:

"Ci fa molto male. Doveva essere una bella esperienza ma è diventato un incubo. La signora Beatrice Luzzi ha addirittura parlato di molestie. È gravissimo"

Monica Varrese ha sottolineato che sentir parlare le fan di Beatrice, le Luzzers, di femminicidio è stato discutibile e ha definito il fandom che segue l'attrice "una setta. Addirittura, quando è morto il padre di Beatrice, si sono augurati che a mio fratello accadesse la stessa cosa. Non è più un gioco". Monica si è detta anche preoccupata degli effetti che l'esperienza al GF potrebbero avere sulla carriera e sulla vita privata del fratello, il quale si è solo difeso - come ha affermato - dalle provocazioni di Beatrice Luzzi. Anche la madre del gieffino ha espresso preoccupazione per ciò che troverà Massimiliano Varrese una volta uscito dal reality. Già in occasione dell'uscita di Heidi Baci dalla Casa, la donna aveva scritto al figlio una lunga lettera e l'aveva confortato ricordandogli di proseguire per la sua strada. Ora, al sito di Fanpage.it, Maria Luisa racconta:

"Non bene. Mio figlio è vittima di una carneficina, non è più un gioco. Mi ha fatto male vederlo umiliato di fronte a milioni di persone quando gli è stato letto quanto la sua ex compagna aveva scritto a favore di Beatrice Luzzi e contro di lui. È stato uno smacco, per di più perché è avvenuto in diretta. Questo è uno degli episodi che mi ha fatto più male ma ce ne sono decine. Spero reagirà in qualche modo. Gliene sono state dette talmente tante…Credo un po’ si sia già reso conto di quanto sta accadendo all’esterno ma che non abbia compreso la portata di quanto è stato scritto e detto sul suo conto. Non a questi livelli. Da madre, non ho potuto fare niente. Ho parlato con decine di avvocati e tutti mi hanno detto che dovrà essere lui a decidere una volta uscito."

Le tre donne hanno anche svelato cosa pensano del rapporto tra Massimiliano e Monia La Ferrera, con cui il gieffino ebbe una relazione di un anno, circa 15 anni fa. In particolare, hanno sottolineato come la gieffina abbia ingannato l'attore, non rivelandogli direttamente dell'interesse per un uomo che è fuori dal programma, Giovanni. E, hanno ammesso, già 15 anni fa, non ebbero una buona impressione di Monia:

"Già 15 anni fa, all’epoca in cui stavano insieme, mi sembrava una cercatrice di fama. Credo sia entrata nella Casa proprio grazie alla storia con mio fratello. Non credo per niente ci sia un interesse reale"

La famiglia dell'attore non ha nascosto la forte angoscia che sta provando nel vedere la gogna social e l'ondata di odio che si sta riversando su Massimiliano Varrese, un'ondata che non sembra poter essere arginata e che ha gettato nello sconforto la loro famiglia:

"Queste persone andrebbero fermate. Ci stanno distruggendo, siamo in uno stato d’animo pessimo"

