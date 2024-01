Grande Fratello, Massimiliano Varrese: "Ho portato l'hip-hop in Italia" e sul web si sprecano i commenti!

Gossip TV

Durante una chiacchierata al GF, Massimiliano Varrese ha dichiarato che nella sua carriera ha avuto grandi soddisfazioni, come quella di aver portato l'hip-hop in Italia. Ecco cosa è successo!

Massimiliano Varrese è certamente uno degli inquilini del Grande Fratello più chiacchierati: ex celebrità di fiction e programmi dei primi anni 2000, è diventato un guru dedito alla crescita personale e spirituale e ha deciso di prendere parte alla rinnovata edizione del reality di Canale5.

GF, Massimiliano Varrese ha portato l'hip-hop in Italia? Sul web si sprecano i commenti!

Il suo percorso nel programma condotto da Alfonso Signorini è stato, però, caratterizzato da diversi momenti complessi: il legame - a tratti morboso e tossico - con Heidi Baci, che ha provocato l'intervento del padre di lei e l'uscita immediata della ragazza dalla trasmissione, ma anche l'antipatia con Beatrice Luzzi, con cui si è spesso scontrato.

Spesso, Massimiliano Varrese ha raccontato diversi aneddoti legati alla sua carriera e nel corso delle scorse ore è emerso un altro video in cui l'ex attore rivela un inaspettato retroscena della sua vita professionale, che ha però fatto storcere il naso a molti. Parlando con degli inquilini nella Casa, Varrese ha svelato:

"Ho portato proprio l'hip-hop in Italia. Siamo stati i primi a fare un certo tipo di stile...sono sempre stato molto innovativo"

Il plurale usato da Varrese si riferisce al corpo di ballo con cui ha iniziato la carriera: l'ex attore, infatti, ha esordito nel programma condotto da Raffaellla Carrà, come uno dei suoi Carramba Boys, ma di certo non è stato tra i primi a praticare l'hip-hop in Italia, dato che come stile di danza si è diffuso in Italia negli anni '80, quando Varrese era solo un bambino. Sul web, ovviamente, le sue affermazioni non sono passate inosservate e sono fioccati i commenti negativi per la presunzione dell'attore e gieffino.

Quando non vi sentite convinti o all'altezza nella vostra vita, pensate a Massimiliano Varrese convinto di aver portato l'hip hop in Italia



Quest'uomo sta delirando rinchiudetelo#grandefratello #gfpic.twitter.com/DCauZcm8S7 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 2, 2024

