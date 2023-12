Grande Fratello, Massimiliano Varrese di nuovo contro Beatrice Luzzi: "Non mi faccio rovinare da nessuno!"

Gossip TV

Varrese pronto a contrastare ancora Beatrice Luzzi: continuano le guerre fredde al Grande Fratello.

Quello che sembrava un cambiamento nell'atteggiamento nella Casa di Massimiliano Varrese sembra essere durato relativamente poco e l'attore romano è di nuovo pronto allo scontro contro Beatrice Luzzi. Nonostante sia stato inviato a moderare toni e gesti dal conduttore Alfonso Signorini, tornata la Luzzi nel reality dopo qualche giorno di assenza, Varrese è tornato sul piede di guerra e ha affermato di non voler essere sopraffatto dalle decisioni altrui, riferendosi naturalmente a Beatrice che tiene saldamente le redini della Casa i cui inquilini spesso si uniscono per farle muro. Parlando con la sua ex fidanzata Monia, Varrese ha dichiarato:

"Però non qui, adopero un’altra via. Non mi faccio rovinare più da nessuno, ci sono molte cose che vanno sistemate. Se sento arrivare un’altra chiacchiera del genere al mio orecchio, faccio.. sono tornato il vecchio Massimi. Quello che quando non parla più…il vero Massi. Quello di prima era un personaggio. Questo è quello vero, quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno, non solo per me."

Nel web sono stati tanti a trovare i rimproveri verso Massimiliano troppo soft e continuano a invocarne la squalifica. Signorini, sulle pagine di Chi, lo ha però difeso facendo presente che "Massimiliano, non è sinceramente quel mostro che i social dipingono. È solo una persona troppo presa dal proprio ruolo. Nella Casa ci si dimentica troppo spesso che più si è se stessi e non si recita un personaggio, più si vince”.

