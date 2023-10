Grande Fratello, Massimiliano Varrese furioso: "Se la situazione non si sblocca me ne vado, i gesti contano tanto" (VIDEO)

Gossip TV

Il duro sfogo di Massimiliano Varrese dopo la diretta del Grande Fratello.

Massimiliano Varrese è sbottato furioso nella Casa del Grande Fratello subito dopo la diretta. Il motivo? Heidi Baci è finita in nomination e questo ha letteralmente destabilizzato l'attore che, parlando con Ciro Petrone e Valentina Modini, si è lasciato andare a un duro sfogo.

Massimiliano Varrese sbotta dopo la diretta del Gf

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 9 ottobre 2023 su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Tra i protagonisti della serata anche Heidi Baci, che è finita in nomination. A commentare l'esito delle votazioni ci ha pensato Massimiliano Varrese. Come riporta Biccy, l'attore ha infatti rivelato che se la giovane concorrente giovedì dovesse uscire lui si incavolerebbe come una bestia:

Io me lo sentivo da ieri sera. Lei deve uscire fuori da questo maledetto blocco. Basta, io sto sereno, non deve sentire il peso di nulla. Se la situazione non si sblocca io me ne vado. Lei è frenata, ma non può continuare così. Io mi sono esposto fin troppo. Poi stasera ho preso un’altra tranvata con la cosa di Vittorio. Lei non so cosa pensa. Io non è che le faccio carico delle mie cose fuori. So che sono padre e tutto il resto, ma non le chiedo di fare nulla. C’è tempo per conoscersi e capire, vedere e progettare.

Leggi anche Massimiliano Varrese critica il flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Massimiliano ha continuato affermando:

Non è che si accolla subito chissà cosa. Deve stare tranquilla che possiamo fare le cose con calma, non sono un avventato. Però è inutile che neghi, gli sguardi non mentono. Se esce non so cosa posso fare e come la prendo. Lei può dire ciò che vuole, ma io non sono pazzo e vedo tutto. Certe cose parlano più di molte discussioni e i gesti contato tanto. Non so perché continua a fare così. Se esce mi incavolo come una bestia. Guarda io mi auguro che non succeda.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.