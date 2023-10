Grande Fratello, Massimiliano Varrese critica l'intesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: "Una vedova nera" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata del GF di questa sera, su Canale5, Massimiliano Varrese continua a criticare Beatrice Luzzi, questa volta per l'intesa che si è creata con Giuseppe Garibaldi.

Sorprendentemente, la prima coppia della nuova edizione del Grande Fratello è quella nata tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: un feeling che sta facendo storcere il naso a tutti gli inquilini della Casa di Canale5, sia per la notevole differenza d'età che c'è tra i due gieffini, sia perché sembra essere un sentimento nato nel giro di poco tempo. Ma, il più ostile tra i vipponi del reality condotto da Alfonso Signorini è l'acerrimo nemico dell'attrice, Massimiliano Varrese.

GF, Massimiliano Varrese critica l'intesa tra Beatrice e Giuseppe: "Lei è una vedova nera"

Chiamati in confessionale Giuseppe e Beatrice, il padrone di casa chiede loro di ascoltare cosa pensano della loro intesa gli altri inquilini del reality e, al di là dei diversi commenti di stupore e incertezza che si tratti più di strategia che altro, ci sono le parole di Massimiliano che pesano molto. Secondo l'attore, infatti, Beatrice sta solo giocando e come una vera vedova nera ha intessuto una rete nella quale ha catturato l'ingenuo Giuseppe.

Completamente diversa è la visione dei due diretti interessati, dato che come afferma Beatrice:

"Tra noi c'è una naturalezza, una complicità, una magia che non mi capitava da tantissimo tempo. Non mi sento giudicata da lui"

Varrese, al contrario, è sempre più convinto che dietro questo sentimento improvviso ci sia altro:

"Alfonso, è stato un gioco quello della vedova nera, ma sostengo che sta interpretando il ruolo della seduttrice. Anche se forse si sta rivelando, anche mentre Fiorda le faceva i capelli si è lasciata andare sulla parola gioco."

Scopri le ultime news su Grande Fratello