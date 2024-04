Grande Fratello, Massimiliano Varrese e quella frecciatina rivolta a Heidi Baci e Beatrice Luzzi al GFVip albanese!

Gossip TV

Beatrice Luzzi è stata ospite al GFVip albanese per una sorpresa a Heidi Baci e non è passata inosservata la reazione di Massimiliano Varrese, anche lui concorrente di questa edizione del GF!

La sorpresa di Beatrice Luzzi, seconda classificata nella nostra edizione del Grande Fratello, a Heidi Baci al GFVip albanese ha fatto il giro del web: le loro foto, infatti, hanno fatto sognare i fan delle due gieffine, considerate tra le papabili vincitrici del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. E sempre sul web non è sfuggita la reazione di Massimiliano Varrese alle foto che ritraevano Beatrice e Heidi felici e sorridenti.

GF, Massimiliano Varrese e la reazione alle foto di Heidi Baci e Beatrice Luzzi al GFVip albanese!

Sabato, 20 aprile, Beatrice Luzzi è stata ospite del GFVip albanese per sorprendere Heidi Baci, con cui ha stretto un bel legame di amicizia nella Casa di Cinecittà poco prima che Heidi decidesse di abbandonare il reality. Le due concorrenti si sono così ritrovate ad abbracciarsi dopo mesi di lontananza e Heidi, in questa occasione, ha anche scoperto che non è stata Beatrice a vincere l'edizione italiana del GF, ma si è classificata al secondo posto.

Durante il loro incontro non sono mancate, nei discorsi, delle frecciatine a Massimiliano Varrese, altro gieffino con cui entrambe, per motivi diversi, hanno avuto diversi scontri. La reunion tra Beatrice e Heidi è stata documentata con video e foto che hanno invaso i social e sono state viste da diversi fan del reality e dallo stesso Massimiliano Varrese. Quest'ultimo ha avuto una tormentata relazione con Heidi nel GF italiano, ma l'intervento del padre della ragazza ha portato i due a separarsi e ha spinto Heidi a lasciare la Casa.

Del gieffino, Baci e Luzzi hanno rievocato i trascorsi nel programma e Beatrice ha affermato che, secondo lei, se Heidi fosse rimasta nella casa allora forse il rapporto con Varrese si sarebbe evoluto diversamente. Nel frattempo, durante la diretta dall'Albania in Itlaia, Massimiliano Varrese ha pubblicato una storia che è parsa a molti una palese frecciatina alle due gieffine e a quanto hanno raccontato nel programma.

Sui social, infatti, Varrese ha postato questa frase:

"Ognuno vede nel mondo ciò che porta nel suo cuore. Goethe"

