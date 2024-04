Grande Fratello, Beatrice Luzzi riabbraccia Heidi Baci: la reazione di quest'ultima alla vittoria di Perla Vatiero! [VIDEO]

Gossip TV

Ieri sera, al GF albanese, Beatrice Luzzi ha riabbracciato Heidi Baci e quest'ultima ha avuto una sorprendente reazione alla vittoria di Perla Vatiero. Ecco cosa è successo!

Il Grande Fratello albanese ieri sera, 20 aprile, ha accolto Beatrice Luzzi per una sorpresa a Heidi Baci. Le due gieffine si sono ritrovate dopo diversi mesi di lontananza e la concorrente del reality albanese non ha nascosto la sua reazione alla vittoria di Perla Vatiero della versione italiana.

GF, Heidi Baci riabbraccia Beatrice Luzzi e la prima resta sbalordita alla vittoria di Perla Vatiero!

Beatrice Luzzi ha ricambiato la visita a sorpresa di Heidi Baci al GFVip albanese: mesi fa, infatti, quando la rossa attrice era in un momento non molto facile all'interno del programma di Canale5 ed era del tutto isolata dal gruppo, Heidi Baci la sorprese con una visita e la sua presenza le risollevò il morale.

Ora, a distanza di mesi, Beatrice Luzzi ha raggiunto Heidi Baci e le due si sono riabbracciate calorosamente! Heidi ha abbandonato la versione italiana del GF dopo pochi mesi dall'inizio dell'avventura, dividendo con il suo gesto l'attenzione della stampa. In seguito, Baci è diventata tra le concorrenti della versione albanese del GFVip ed è attualmente una delle concorrenti in gara.

Per ricambiare il bel gesto che fece nei suoi confronti, anche Beatrice ha deciso di raggiungerla e sorprenderla, per darle la carica necessaria a non smettere di lottare, in modo da arrivare in finale - che si disputerà il 25 maggio. Ecco cosa ha detto alla gieffina bionda la Luzzi:

"Quanto è dura. Non mollare piccola. Quando sei venuta da me, ti ricordi cosa mi hai detto? Di mantenere la lucidità. E mi è servito. Adesso lo dico io a te, perché sei forte. Tu hai tanto intuito, amore mio"

In questa occasione, inoltre, Heidi Baci - che in passato aveva sperato che Beatrice potesse vincere il GF- ha scoperto che a trionfare nell'edizione italiana è stata Perla Vatiero. La sua reazione non è passata inosservata: sgranando gli occhi e restando per un attimo senza parole, Heidi ha confermato che non si aspettava certamente un simile esito e ha commentato il tutto con un sintetico: "Auguri".

