Grande Fratello, Marco Maddaloni commenta la rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

È finita ufficialmente la storia d'amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: a dire la sua è arrivato l'ex concorrente del Grande Fratello, Marco Maddaloni, che è stato uno dei più grandi sostenitori della coppia.

La lunga e discussa storia d'amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è giunta ufficialmente al capolinea. A commentare la loro rottura sui social, che ha spiazzato tutti, è arrivato anche Marco Maddaloni, uno dei più grandi sostenitori della coppia nella Casa del Grande Fratello.

Marco Maddaloni spiazza sui Perletti

È finita tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Ad annunciare la fine della loro relazione è stata la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ci ha tenuto a sottolineare che la decisione è stata presa dopo una lunga riflessione e con il consenso di entrambi, aggiungendo di non essere stata influenzata da nessuno.

Un annuncio che ha spiazzato e destabilizzato i fan, che non hanno nascosto il loro malcontento e delusione sui social e hanno addirittura chiesto il parere di Marco Maddaloni, che nella Casa del Gf è stato il più grande sostenitore dei Perletti. La reazione del campione sportivo campano, però, non è stata quella che tutti si aspettavano:

Se mi continuate a fare ancora la stessa domanda, e voi sapete qual è, non rispondo più a nessuno. Okay? Io voglio bene a tutti i miei coinquilini della Casa, ma basta, è finito il GF. Ognuno ha la propria vita e ci vogliamo bene tutti quanti, okay?

Thomas Ceccon dice no al Gf

A proposito del Grande Fratello, la nuova edizione andrà in onda a partire da settembre 2024 su Canale 5. Per Alfonso Signorini, però, ci sono brutte notizie visto che i personaggi da lui scelti sembrerebbero non voler mettersi in gioco ed entrare nella famosa Casa di Cinecittà. Come rivelato da Amedeo Venza, infatti, tra i recenti 'no' spunta anche quello di Thomas Ceccon, il campione olimpico del momento che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di mettere da parte la propria carriera per partecipare al reality show.

