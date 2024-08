Grande Fratello Vip, flirt in corso tra Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano? Lei svela tutta la verità

Gossip TV

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano, paparazzati insieme. A raccontare come stanno davvero le cose tra loro ci ha pensato la conduttrice: "Non sono mai stata sola in mezzo al mare con lui".

Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex amata gieffina e conduttrice Elisabetta Gregoraci è finita al centro del gossip per un suo presunto avvicinamento ad Alessandro Basciano. A svelare come stanno realmente le cose, però, ci ha pensato proprio lei.

La verità di Elisabetta Gregoraci sul rapporto con Alessandro Basciano

Flirt in corso tra Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano? Assolutamente no! Dopo essere stata paparazzata da Diva & Donna insieme all'ex concorrente del Grande Fratello Vip in atteggiamenti complici durante una vacanza in barca, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e raccontare come stanno realmente le cose tra loro.

Eravamo 25 persone in barca, ci sono video e foto che lo dimostrano, non sono mai stata sola in mezzo al mare con Basciano! - ha spiegato la Gregoraci al settimanale Chi per poi ironizzare sulle notizie che si susseguono sulla sua vita privata - Vuol dire che vado ancora di moda!

Leggi anche Nel cast di The Social Home anche un ex concorrente del Gf Vip

Nessun avvicinamento quindi tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, ma soltanto un pomeriggio passato in compagnia di altri personaggi del mondo dello spettacolo per girare contenuti per uno sponsor. Nel cuore di Elisabetta c'è spazio solo per un uomo: Giulio Fratini. Nel servizio pubblicato dal settimanale Chi, infatti, la showgirl e conduttrice è in dolce compagnia del fidanzato con cui sta trascorrendo le vacanze fra Capri e Lampedusa.

Thomas Ceccon dice no ad Alfonso Signorini

Brutte notizie per il conduttore Alfonso Signorini, che pare stia collezionando una serie di due di picche. I personaggi da lui scelti sembrerebbero non avere alcuna intenzione di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello. Come rivelato da Amedeo Venza, infatti, tra i recenti 'no' spunta anche quello di Thomas Ceccon, il campione olimpico del momento che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di mettere da parte la propria carriera per entrare nella famosa Casa di Cinecittà.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.