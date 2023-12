Grande Fratello, Marco Maddaloni attaccato sui social: interviene la moglie Romina Giamminelli

Gossip TV

Dopo i numerosi attacchi social ricevuti da Marco Maddaloni, uno dei concorrenti del GF, è intervenuta la moglie in sua difesa. Ecco cosa è successo!

Nelle ultime ore uno dei concorrenti del Grande Fratello è finito in una bufera di commenti social e attacchi da parte degli haters: stiamo parlando dello sportivo Marco Maddaloni. In sua difesa è intervenuta la moglie, Romina Giamminelli.

GF, Marco Maddaloni nel mirino degli haters: interviene la moglie in sua difesa

A quanto pare non soltanto Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi, ma ora sembra che anche Marco Maddaloni sia finito nel mirino degli haters per alcune sue parole. All'interno della casa del GF, infatti, il ritorno di Beatrice Luzzi ha riacceso gli animi, come lei stessa ha fatto notare, e sembra che gli altri concorrenti si stiano schierando tra una fazione e l'altra. In particolare, Marco Maddaloni nei giorni scorsi aveva apertamente dato del burattinaio a Giuseppe Garibaldi, sostenendo che il bidello manovrasse le fila di una strategia con mente astuta. Queste parole erano state pronunciate dallo sportivo dopo una lite tra Beatrice e Giuseppe e l'attrice, una volta ritornata nel programma, gliene aveva chiesto conto.

Luzzi aveva anche cercato spiegazioni dal bidello calabrese, il quale aveva negato con forza di aver mai affermato quanto riferito da Maddaloni. A sua volta, quest'ultimo aveva ritrattato, affermando di non aver mai chiamato Giuseppe con quell'appellativo e che era tutta una montatura. Ma, a smascherarlo sono stati i fan del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, i quali hanno ripescato il video in cui lo sportivo affermava quanto detto sopra e sul web era scoppiata una bufera.

Nella clip di X lo judoka affermava:

"Io non sbaglio mai ho intuito che Gisueppe è troppo giocatore: è un bravo ragazzo, eh, una brava persona. Il vero giocatore è lui con Anita. Muovono le fila anche di Letizia e di Paolo. Questa è tutta una catena, noi siamo un altro pubblico, siamo esterni. A noi ci vogliono bene da fuori, è diverso"

L'insistente tentativo di Maddaloni di negare quanto affermato l'avrebbe portato a diventare oggetto di polemiche e attacchi degli haters, ma sui social è intervenuta la moglie del judoka, Romina Giamminelli, la quale avrebbe tacciato i detrattori del marito di bullismo e che Marco non può essere certo considerato un bullo:

"Ve lo dice una che ha subito attacchi di bullismo per via del colore della pelle. Voi volete difendere la vostra prediletta, ma la vostra preferita non si sta comportando tanto bene"

non ho capito perché si sente così toccata se la gente parla di bullismo boh se avesse voluto difendere l’integrità di chi è in quella casa forse si sarebbe dovuta esporre quando un uomo ha avuto per giorni atteggiamenti aggressivi contro una donna pic.twitter.com/uihGCK42oQ — nina (@chetimportaaa) December 28, 2023

