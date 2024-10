Grande Fratello, Lorenzo Spolverato svela la sua strategia nella notte: "Ecco cosa voglio fare!"

Gossip TV

La confessione notturna di Lorenzo Spolverato: il concorrente milanese rivela a Helena Prestes quello che ha intenzione di fare con Iago Garcia nella Casa del Grande Fratello.

Il Grande Fratello è entrato ormai nel vivo del programma e le strategie dei concorrenti stanno iniziando a venire fuori piano piano. Tra tutti, Lorenzo Spolverato che, a grande sorpresa, ha prima sparlato della sua "amica" Shaila Gatta e poi ha puntato il dito contro il suo "nemico" nella Casa Iago Garcia.

La strategia di Lorenzo

Tempo di confessioni strategiche nella Casa del Grande Fratello. Come riportato da Biccy, se nella diretta di ieri Shaila Gatta ha dichiarato di vedere Lorenzo Spolverato solo come un amico e di voler approfondire la conoscenza con Javier Martinez, durante la pubblicità il concorrente milanese ha affrontato la sua bella Helena Prestes insinuandole dei forti dubbi sul comportamento ambiguo assunto dalla ballerina:

Non è andata come dice lei. Non ti dice tutto quello che dovrebbe dirti, tu fatti furba e inizia a guardare di più. Lei è ambigua. Io sono un amico? Ieri mi ha detto ‘mi manchi’, te lo giuro. In che senso? Le manco come amico? Inizia a fidarti di me. Lei non la racconta giusta. Io non so se lei ha un piano o cosa, ma con me non si è comportata sempre da amica.

Leggi anche Signorini svela le sue coppie preferite del Gf

Ma non è finita qui. Dopo aver sparlato inaspettatamente di Shaila, Lorenzo è tornato all'attacco contro Iago. Subito dopo la puntata del Gf, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Clarissa Burt, il concorrente milanese si è lasciato andare a un duro sfogo con Helena in cui ha rivelato la sua strategia:

Adesso lui ha capito il gioco. Hai visto stasera le scenette con Jessica? Notorietà, flirt vicino a Jessica, Visibilità, clip. Ho già capito tutto. Io non mi abbasserò a non essere me stesso. Ma sai cosa voglio fare? Essere un muro, fino a quando lui si smonta. Ti spiego una cosa, ascoltami bene. Lui qui dentro si smonterà e io vorrò smontarlo, voglio essere io a farlo… il mio nemico!

Iago e Lorenzo ai ferri corti

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata un po’ una resa dei conti, visto che il conduttore Alfonso Signorini ha voluto mettere l’uno di fronte all’altra tutti i concorrenti che hanno litigato tra loro durante la settimana. Dopo Jessica Morlacchi e Julia Bruschi, che se ne sono dette di tutti i colori, anche Iago Garcia e Lorenzo Spolverato si sono confrontati non nascondendo la loro antipatia reciproca. Antipatia ribadita dal giovane gieffino anche dopo la diretta, quando ha svelato di voler mettere in atto un vero e proprio piano strategico contro l'attore spagnolo per "smontarlo". Ci riuscirà? Al momento, la maggior parte del pubblico sembra preferire la trasparenza e sfrontatezza di Iago.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.