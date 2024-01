Grande Fratello, lo staff di Beatrice Luzzi pubblica un comunicato dopo le ultime polemiche: "Vogliamo chiarire che..."

Gossip TV

In seguito alle vicende del GF che hanno visto protagonista Beatrice Luzzi, il suo staff ha rilasciato un commento ufficiale. Ecco cosa è successo!

All'interno della casa del Grande Fratello non si placa l'ostilità degli inquilini verso Beatrice Luzzi e, dopo gli eventi di Capodanno, ora, a intervenire è stato il suo staff con un comunicato ufficiale.

GF, Beatrice Luzzi difesa dal suo staff: "Vogliamo chiarire che Beatrice ha tutto il nostro sostegno"

L'attrice è stata al centro di diversi litigi avvenuti nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini: la puntata del 30 dicembre l'ha vista essere al centro di un acceso scontro con Anita Olivieri e Rosy Chin, con la chef che l'accusava di sfruttare le fragilità degli altri per prevaricare su di loro. Ma l'episosio più increscioso si è verificato durante il party di Capodanno, quando gli inquilini della Casa l'hanno volontariamente isolata, su richiesta di Anita Olivieri.

L'atteggiamento adotatto dai gieffini non è passato inosservato e la community dei fan di Beatrice Luzzi ha chiesto a gran voce provvedimenti verso di loro. A intervenire è stato lo staff ufficiale dell'attrice con un comunicato: su X, infatti, la pagina ufficiale della concorrente ha divulgato alcune parole per placare le polemiche su quanto sta succedendo e sulla convinzione generale che Luzzi non venga tutelata abbastanza dalla sua famiglia e dagli autori del reality di Canale5:

"Per placare le pur superflue polemiche che stanno infestando i post su vari social media in questi ultimi giorni, siamo costretti a chiarire una volta di più che la famiglia e lo staff di Beatrice Luzzi la supportano ogni giorno da tutti i punti di vista, lavorando gomito a gomito. Ogni gesto e reazione di Beatrice sono oggetto di riflessione e, ove necessario, di richiesta di chiarimenti dagli autori del programma, che puntualmente rispondono ai nostri quesiti sugli eventi che avvengono in casa. Nello staff, ovviamente, è compreso anche un avvocato che possa valutare al meglio eventuali implicazioni e complicazioni di natura legale. Ci fanno sorridere, ma sempre meno, le campagne social di sedicenti amici di Beatrice che chiedono di entrare nella casa per aiutarla. Queste persone giocano con le giuste emozioni del pubblico, strumentalizzandole per ottenere visibilità. Beatrice al Grande Fratello sta mostrando tutte le sue potenzialità, per sua esclusiva volontà, con la determinazione che la contraddistingue. E non ha bisogno di nessun intervento da parte di personaggi che mirano esclusivamente a una mezz’oretta davanti al pubblico di prima serata del Grande Fratello, che ovviamente coinvolge nella trasmissione chi vuole, a discrezione degli autori. Lo Staff"

In merito ai sedicenti amici cui fa riferimento il comunicato, molti hanno pensato che lo staff facesse riferimento a diversi esponenti del mondo dello spettacolo che hanno sostenuto l'attrice pubblicamente, sperando così di ottenere in cambio una certa visibilità, magari, entrando anche nella Casa di Cinecittà.

Per placare le pur superflue polemiche che stanno infestando i post su vari social media in questi ultimi giorni, siamo costretti a chiarire una volta di più che la famiglia e lo staff di Beatrice Luzzi la supportano ogni giorno da tutti i punti di vista, lavorando gomito a… pic.twitter.com/BFeq7reKmR — BeatriceLuzziOfficial (@bealuzzifanpage) January 2, 2024

Scopri le ultime news su Grande Fratello