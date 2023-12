Grande Fratello, è caos: Anita Olivieri e Rosy Chin infuriate contro Beatrice Luzzi: "Sfrutti le fragilità altrui" [VIDEO]

Gossip TV

L'ultima puntata dell'anno del GF si è conclusa con il caos in casa: sono volati stracci tra Anita Olivieri, Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Ecco cosa è successo!

Una puntata ricca di momenti forti, quella del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 30 dicembre. Il reality di Canale5 ha chiuso i battenti per il 2023 con un appuntamento che ha portato nuove tensioni nella casa di Cinecittà. In particolare, ieri sera, abbiamo visto l'acceso scontro tra Anita Olivieri, Rosy Chin e Beatrice Luzzi.

GF, Anita Olivieri in lacrime, Rosy Chin accusa Beatrice Luzzi: "Sfrutti le fragilità altrui!"

In seguito alla nuova discussione che si è generata tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, quest'ultima ha minacciato di lasciare il programma condotto da Alfonso Signorini. Proprio ieri sera il conduttore ha deciso di strigliare la concorrente nip per alcune affermazioni a proposito del sacramento del battesimo. Le dichiarazioni della plurilaureata del GF hanno disturbato Signorini, che ha deciso di parlare a titolo personale, accusando la ragazza di aver pronunciato parole leggere e aver mancato di rispetto al credo cattolico. Anita si è difesa ricordando che lei aveva preso in giro Giuseppe Garibaldi e non il sacramento in sé. Le sue parole hanno provocato l'intervento di Beatrice Luzzi che ha definito "dissacrante" Anita e il pianto incontrollabile di Olivieri.

Lo scontro tra le gieffine è andato in onda durante la pubblicità: mentre Rosy discuteva animatamente con Beatrice, Anita è corsa in camera da letto, dichiarando di voler abbandonare il gioco, ripetendo la sua richiesta anche a Signorini:

"Vorrei uscire, Alfonso. Questo va oltre il gioco. Non ce la faccio più con la cattiveria di Beatrice. Voi non potete seguire tutto ma sono stanca di pensare di passare altri giorni con una persona che infierisce su temi così delicati. Per me è inaccettabile. Il fatto che lei usi queste cose per portare il pubblico dalla sua parte non mi piace. Beatrice è intelligente e sa la verità. Sono 4 mesi di capire perché si comporta così. Probabilmente vuole vincere ma io non sto qui a snaturarmi per una cosa del genere"

Le parole di Beatrice sono state tacciate di insensibilità da Rosy che è stata poi trascinata via da Garibaldi, mentre lanciava strali contro l'attrice:

"Adesso basta, la devi smettere di sfruttare le fragilità altrui. Ti rendi conto? Lei non si rende proprio conto di quello che fa ogni volta. Non se ne rende conto. E ridici sopra adesso, continua mi raccomando"

Anita si è calmata solo con l'intervento di Cesara Buonamici, che l'ha invitata a riconsiderare la sua decisione, mentre Beatrice Luzzi imperturbabile ha ribadito che nelle sue parole non era contenuta alcuna offesa, ma solo delle constatazioni di fatto. Immediata l'ultima replica di Anita:

"Tu non riesci a capire che questo è un argomento delicato. Non puoi continuare a infilzare il coltello a proposito di un argomento che non ti tange"

MA COS’È QUESTA SCENEGGIATA, VI PREGO IO STO MORENDO DAL RIDERE QUESTI SONO FUORI DALLA REALTÀ, CREDONO DAVVERO DI ESSERE NEL GIUSTO AIUTO#GrandeFratello #luzzers pic.twitter.com/mduDwIXTbD — ingegnere era (@faaab__) December 30, 2023

Scopri le ultime news su Grande Fratello