Grande Fratello, lo sfogo di un'ex finalista dell'ultima edizione: "Non immaginavo di uscire fuori e trovare..."

L'amaro sfogo di Rosy Chin dopo l'esperienza nella Casa del Gf.

L'ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa lunedì 25 marzo 2024, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Tra questi anche la finalista Rosy Chin che, nelle ultime ore, si è lasciata andare a un amaro sfogo sui social.

La confessione di Rosy Chin

Durante questi mesi, Rosy Chin è stata più volte al centro di diverse polemiche per i suoi comportamenti, che non sono stati compresi appieno dal pubblico di Canale 5. Una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello, infatti, la finalista dell'ultima edizione è venuta a conoscenza di tutto quello che è stato detto nei suoi confronti e tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram si è rivolta direttamente ai suoi haters, affermando di non essere disposta a cedere al loro odio e permettergli di rovinargli un percorso così bello e intenso:

In questi giorni ho letto troppi commenti pieni di cattiverie, sono stata male, non immaginavo che uscire da così tanta bellezza ed evoluzione avrei trovato fuori così tanto odio! Ma sono così grata a questo percorso che ho fatto che non permetterò mai più a nessuno di spegnermi...

Quindi haters scrivete e gettate frustrazione, io non cedo al vostro odio e mai lo farò più in tutta la mia vita! In tutte le mie sfumature mi amo e mi accetto così come sono. Grazie a tutti, ma il mio più speciale grazie va al Grande Fratello e ai miei compagni di viaggio che amo!

