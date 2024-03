Grande Fratello, Alfonso Signorini elegge Beatrice Luzzi la concorrente migliore di questa edizione!

Gossip TV

Il conduttore del GF, Alfonso Signorini, ha eletto Beatrice Luzzi come la concorrente che più si è data al pubblico in questa edizione!

Anche Alfonso Signorini è un Luzzer dichiarato! Il conduttore della diciassettesima edizione del Grande Fratello ha espresso la sua opinione sui gieffini che hanno preso parte a questa edizione e ha eletto Beatrice Luzzi la concorrente migliore di tutti.

GF, Alfonso Signorini elegge Beatrice Luzzi miglior concorrente di questa edizione!

La finale del GF è andata in onda su Canale5 nella notte tra il 25 e il 26 marzo e ha visto il trionfo di Perla Vatiero, mentre Beatrice Luzzi si è classificata seconda. Una sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca a tanti fan e lo stesso conduttore Alfonso Signorini non ha nascosto il suo dispiacere. Il padrone di casa, infatti, ha abbracciato Beatrice, sussurrandole un "mi dispiace" contrito e che riassumeva bene lo sgomento provato di fronte a questo risultato.

Durante la diciassettesima edizione, Signorini e Luzzi hanno stretto un legame attraverso le dirette delle puntate: il conduttore ne ha apprezzato l'intelligenza e l'arguzia e, a eccezione di un episodio in cui le disse di non fare la vittima, ha sempre dimostrato di comprendere quali fossero le dinamiche della casa e come gli altri gieffini si coalizzassero contro Beatrice.

Non è passata inosservata la frecciata alla rivale dell'attrice, Anita Olivieri, che Cesara Buonamici ha definito: "L'unica in grado di tenerle testa", mentre Signorini l'ha stroncata con un:

"Veramente, più che altro frignava"

Ora che il GF è terminato, anche Signorini ha espresso la sua opinione sull'edizione appena conclusasi e non ha saputo trattenersi dall'eleggere proprio Beatrice Luzzi come concorrente di questo GF:

"Sicuramente Beatrice è stata uno dei motori di questa edizione"

