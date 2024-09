Grande Fratello, Lino Giuliano è un concorrente ufficiale: il video

Gossip TV

Lino Giuliano, tra i concorrenti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island, è un concorrente ufficiale del Grande Fratello.

Lino Giuliano, tra i concorrenti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island, è un concorrente ufficiale del Grande Fratello. L’annuncio, oltre che sul profilo social del reality, è arrivato nel corso della prima puntata stagionale di Verissimo .

Grande Fratello: Lino Giuliano nel cast della nuova edizione, è ufficiale

Ecco cosa ha dichiarato Lino nel video di presentazione:

"Sono venuto da solo e sono felice di stare da solo. Sono Lino, ho 29 anni e vengo da Napoli. Nella vita sono un barbiere. Mia mamma mi dice sempre che sono bello, tutti i giorni. Il mio punto debole alla fine sono le donne. Ero fidanzato con Alessia da quattro anni, ma lei non si fidava di me e ha deciso di partecipare a Temptation Island. Io poi sono uscito con una tentatrice e ho fallito nei suoi confronti. ; La verità è che anche lei sa che ha sbagliato tante cose con me. Non cerco l’amore, ma non lo so: le porte sono aperte. Voglio conquistare il pubblico perché in realtà sono un bravo ragazzo."

Lino Giuliano è stato sicuramente uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island. La sua relazione con Alessia Pascarella è stata messa a dura prova durante il programma, soprattutto a causa del suo comportamento nei confronti delle tentatrici. Lino si è avvicinato in particolare a Maika Randazzo, suscitando in Alessia molte insicurezze e dubbi, al punto da richiedere ben cinque falò di confronto.

La loro relazione è giunta al termine proprio dopo l'ultimo confronto, dove Alessia ha deciso di mettere fine alla storia. Nonostante il pentimento di Lino e il suo tentativo di riconciliarsi, Alessia ha preferito non riaprire le porte della loro relazione, profondamente delusa dal suo interesse per Maika. Con quest'ultima, dopo la fine di Temptation, pare ci sia stato breve flirt, terminato a distanza di poche settimane in quanto, secondo quanto dichiarato dal giovane campano, avrebbero scoperto divergenze caratteriali inconciliabili. Su Lino sono emersi tanti rumors secondo i quali il ragazzo sarebbe d'accordo con Alessia per ricreare una dinamica simile a quella di Mirko Brunetti e Perla Vatiero con relative quindi rotture e riappacificazioni per tenere alto l'interesse del pubblico.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .