Grande Fratello, Lino Giuliano di Temptation Island è un concorrente ufficiale

L'ex fidanzato di Alessia Pascarella, tra le coppie dell'ultima edizione di Temptation Island, sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello.

Lino Giuliano, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island, sarà uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello. A rivelarlo, in esclusiva il portale di Davide Maggio che ha annunciato già diversi nomi che prenderanno parte alla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Lino Giuliano è un concorrente ufficiale della nuova edizione

Nato nel 1995 a Napoli, Lino Giuliano lavora come barbiere e ha guadagnato popolarità grazie a TikTok, dove si è fatto notare con video di sketch comici e scenette divertenti. Tuttavia, il vero successo per Lino è arrivato con la sua partecipazione a Temptation Island, dove la sua presenza ha avuto un impatto notevole. Il giovane campano ha partecipato in coppia con Alessia Pascarella, diventando una delle coppie più chiacchierate dell'edizione, Fin dall'inizio, Lino ha mostrato un evidente interesse per la tentatrice Maika Randazzo, e nonostante le ripetute richieste di confronto da parte di Alessia, Lino ha ignorato i suoi appelli, preferendo seguire i suoi sentimenti verso Maika. All'ennesima richiesta, Lino ha accettato il falò di confronto che è poi continuato anche il giorno successivo. La Pascarella, dopo aver visto quanto Lino fosse interessato alla tentatrice ha messo un punto definitivo alla loro storia. Oggi, Lino Giuliano è single e la frequentazione con Maika è durata poche settimane. L'ex della Pascarella ha affermato infatti che c'erano delle incompatibilità caratteriali.

Anche la sua ex fidanzata potrebbe essere una delle nuovi concorrenti del reality show ma per il momento c'è solo la conferma di Lino. I rapporti tra i due sono molto tesi e c'è un continuo scambio velenoso sui social. Ovviamente questa dinamica potrebbe rilevarsi interessante per il reality show e non si escludono anche incontri/scontri infuocati nella Casa.

Ecco i concorrenti ufficiali della nuova edizione: Clarissa Burt, Clayton Norcross Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (che saranno un unico concorrente), Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Lino Giuliano.

