Grande Fratello, un ex corteggiatore di Uomini e Donne nel cast della nuova edizione

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne e anche ex tentatore di Temptation Island, tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello. A rivelarlo, il portale di Davide Maggio che nei giorni scorsi ha annunciato altri dieci concorrenti ufficiali del reality show che tornerà in onda con due appuntamenti settimanali a partire da metà settembre.

Grande Fratello, Javer Martinez nel cast

Ventinovenne di origini italo-argentine, si tratta di Javier Martinez che è stato anche un volto del dating show di Uomini e Donne durante il trono di Sara Tozzi.

Ecco cosa ha riportato il sito riguardo all'avvenente Javier che è stato anche un tentatore nella sesta edizione di Tempation Island:

“Javier Martinez è un nuovo concorrente del Grande Fratello 18. Ha 29 anni. Sul suo profilo Instagram ha 107.000 follower. – si legge su Davide Maggio – Pallavolista argentino, Javier Martinez nasce a Cordoba il 27 febbraio 1995. Di origini italo-argentine, da bambino ha vissuto in Sardegna, mentre a 15 anni si è trasferito nelle Marche. Si è fatto conoscere sul piccolo schermo, nel 2019, nella sesta edizione di Temptation Island: lì, da tentatore, si è avvicinato a Ilaria Teolis, che ha partecipato al programma insieme all’allora fidanzato Massimo Colantoni. Qualche mese dopo, nonostante vari provini per diventare tronista, Javier è arrivato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi, ma la sua esperienza si è conclusa a causa di una segnalazione fatta alla redazione sul suo conto: frequentava ancora la sua ex fidanzata”.

L'argentino si aggiunge al resto del cast formato da: Clarissa Burt, Clayton Norcross Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (che saranno un unico concorrente), Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Shaila Gatta.

Al timone del reality show ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social. Secondo una recente indiscrezione rivelata dal portale di TvBlog, quest'anno potrebbero esserci ben due edizioni del Grande Fratello della durata ciascuna di tre mesi.

