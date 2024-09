Grande Fratello, Lino Giuliano concorrente ufficiale, Alessia Pascarella svela se entrerà nella Casa

Gossip TV

Alessia Pascarella diventerà una concorrente Grande Fratello ritrovando il suo ex fidanzato Lino Giuliano? La risposta della giovane campana.

È ormai confermato: Lino Giuliano, uno dei più discussi ex partecipanti di Temptation Island, si prepara a entrare nella celebre Casa del reality show del Grande Fratello.

Grande Fratello, Alessia Pascarella concorrente? "Io sto a casa mia, Lino è il concorrente ufficiale"

A poche ore dall'ufficializzazione della sua partecipazione, annunciata attraverso la pagina Instagram del programma condotto da Alfonso Signorini, la sua ex fidanzata, Alessia Pascarella, ha deciso di rispondere alle domande dei fan, chiarendo ogni dubbio sulla possibilità che anche lei prenda parte al reality.

Secondo diversi esperti di gossip infatti, anche Alessia sarà nel cast del reality e il suo ingresso sarebbe previsto in un secondo momento, ovvero dopo l'inizio del programma, previsto per lunedì 16 settembre prossimo. In merito proprio a questa indiscrezione, la Pascarella, rispondendo ad una domanda su Instagram ha voluto fare chiarezza:

"Rispondo a questa domanda perché devo stare attenta anche a come mi esprimo. Io sto a casa mia, Lino è il concorrente ufficiale. Una cosa è certa: si dicono cose che non so nemmeno io. Vediamo se così è più chiaro".

Alessia ha voluto anche ribadire che lei e Lino non sono tornati insieme:

"Da quando è uscita la notizia che Lino sarebbe stato un concorrente del GF, guarda caso sono saltate fuori delle ‘prove’ Però poi ci sono persone che hanno sempre voluto fare tv. Guarda caso, la cosa più importante “ovvero che io e Lino non siamo tornati insieme” nessuno l’ha detta. Il loro intento era un altro, e mi fermo qui, che è meglio".

Secondo quanto riferito da Alessandro Rosica, Alessia e Lino sarebbero d'accordo da diverso tempo. La rottura e poi la futura riconciliazione avverrà proprio nella Casa del Grande Fratello. I due giovani campani avrebbero quindi finto di lasciarsi e continuerebbero ad avere un rapporto tutto a favore delle telecamere e per avere popolarità. Da parte di entrambi c'è stata già una smentita su questo rumors che andrebbe anche a minare la credibilità del reality show targato Mediaset.

