Grande Fratello, Letizia Pretis amica di un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne

Secondo una nuova indiscrezione, Letizia Petris, una delle nip di questa edizione del GF, è amica di un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Letizia Petris è una delle protagoniste più discusse di questa edizione mista del Grande Fratello: la nip, infatti, si è già fatta notare per il suo carattere focoso e gli scontri di cui è stata protagonista contro Grecia Colmenares. Su di lei, inoltre, nelle scorse ore, è trapelata una nuova indiscrezione: sembra sia amica di un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne.

GF, Letizia Petris amica di Giordano Mazzocchi, ex scelta di Nilufar Addati

Durante i primi momenti nella Casa di Canale5, Petris aveva portato scompiglio rivelando di aver avuto una relazione di un anno e mezzo con una donna, provocando la reazione della sua ex e della sua attuale compagna. Inoltre, nel corso delle puntate della scorsa settimana, è stata protagonista di alcuni scontri con Grecia Colmenares, dopo aver ordito uno scherzo a sua insaputa, insieme a Samira Lui e Anita Olivieri. Nel confronto a cui il conduttore del GF le ha sottoposte ieri sera, Letizia Petris ha rivelato di essere stata molto male per l'atteggiamento dell'attrice latina, come aveva anche confidato ai suoi compagni.

Su di lei, in queste ore, Deianira Marzano ha riportato un'indiscrezione che collega la nip al dating show di Canale5, Uomini e Donne. Secondo quanto riporta la gossippara, sembra che Pretis sia amica di un noto ex corteggiatore del dating show, un personaggio che ha fatto molto discutere nelle scorse edizioni del programma: Giordano Mazzocchi, il deejay ed ex scelta della tronista Nilufar Addati. Sembra che la gieffina e Mazzocchi siano molto amici, dato che sul profilo Instagram di quest'ultimo appaiono anche foto in cui è ritratta la nip. Nel ritportare l'indiscrezione, Marzano non ha trattenuto uno dei suoi commenti, condividendo un pensiero che è in effetti già diffuso da molti utenti del web:

"Ma uno che venisse veramente dal nulla e non avesse un intreccio seppur lontano con gente che frequenta l'ambiente ci sta?"

Oltre a Pretis, infatti, nel cast dei concorrenti c'è anche Claudio Roma che è un grande amico di Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Nicole Santinelli.

