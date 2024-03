Grande Fratello, Letizia Petris: "È stata un'esperienza magica"

Gossip TV

Le prime parole sui social di Letizia Petris dopo il Gf.

Perla Vatiero ha vinto l'ultima edizione del Grande Fratello sbaragliando la concorrenza. Secondo posto per Beatrice Luzzi e terzo per Letizia Petris. Proprio quest'ultima, è tornata sui social per fare un piccolo bilancio della sua esperienza nella Casa di Cinecittà e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto.

Le emozioni di Letizia Petris

Letizia Petris è stata una delle protagoniste più apprezzate dell'ultima edizione del Grande Fratello. A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare Perla Vatiero, la fidanzata di Paolo Masella ha deciso di rompere il silenzio sui social e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante questi mesi nella Casa:

Sono tornata a casa da questa magica esperienza, mille emozioni, mille cambiamenti. Sono stati 7 mesi speciali, ai miei amici in casa che mi hanno aperto il cuore e mi mancano già, a tutti voi che siete stati parte della casa in ogni momento... al GF che è stato la voce delle nostre storie. Grazie a tutti, non so la vita cosa mi riservi, ma a prescindere da ciò siete tutti parte di questa edizione, vi porterò nel cuore e nelle mie giornate ogni giorno.

Leggi anche Marco Bellavia stronca i Perletti

Oltre a Letizia, anche gli altri finalisti sono tornati sui social per ringraziare tutti per l'affetto ricevuto in questi mesi. Tra questi Greta Rossetti che, a pochi giorni dalla finale, ha scritto:

Dirvi GRAZIE per tutto il sostegno sarebbe riduttivo. Vi ho letto, vi sto sto leggendo e vi leggerò sempre. Come immaginate non è stato un percorso facile, ma posso dire che ce l’ho fatta, e la cosa che mi appaga di più è sapere che mi avete letto, conosciuta ed amata per quella che sono e vi prometto che continuerò ad essere la GRETA che avete conosciuto. GRAZIE DI CUORE.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.