Grande Fratello Vip, Marco Bellavia su Mirko e Perla: "Storia falsa, finita da tempo e giostrata dagli autori"

L'ex gieffino del Gf Vip 7, Marco Bellavia, intervistato da Lollo Magazine, ha commentato l'ultima edizione del reality show puntando il dito contro i Perletti ovvero la coppia formata da Perla Vatiero che ha vinto la recenet edizione del programma e Mirko Brunetti. L'ex conduttore di Bim Bum Bam ha confessato di aver seguito interamente il Grande Fratello, rimanendo piacevolmente colpito da Beatrice Luzzi

Parlando della storia d'amore tra Mirko e Perla, Bellia ha dichiarato:

L'ex gieffino che ha abbandonato il reality show dopo poche settimane a causa di un malessere psicologico vissuto nella Casa, ha ammesso che è un'esperienza che rifarebbe subito:

"II GF è un esperimento sociale dal quale si impara sempre qualcosa. Quest'anno si sono imparate molte cose: ovvero di non adottare tanti comportamenti come quelli che hanno avuto alcuni concorrenti. Comunque sia, è un programma pazzesco e lo rifarei domani. Farei qualsiasi cosa al GF: il conduttore, l'opinionista, ancora il concorrente, l'autore perché lo reputo il più bel programma che sia mai esistito. Dividere i "Nip" ed i "Vip"? lo reputo che siano etichette del cavolo. lo non sono un Vip, come non lo è Beatrice, ma non siamo neanche dei Nip, come non lo è Giuseppe Garibaldi, anzi Garibaldi è più famoso di noi messi insieme, almeno il nome no? Ma qui si parla di etichette! No, tutti insieme spudoratamente, va benissimo secondo me".