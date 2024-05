Grande Fratello, Letizia Petris e Paolo Masella commentano la rottura tra Anita e Alessio :"Lei non merita offese sui social"

Gossip TV

Ospiti a Turchesando, nel programma radiofonico di Turchese Baracchi, i due ex protagonisti del reality del Grande Fratello, Letizia Petris e Paolo Masella, hanno parlato della loro storia d'amore e della recente rottura avvenuta tra Anita Olivieri e Alessio Falsone.

Grande Fratello, Letizia e Paolo commentano la fine della storia d'amore tra Anita e Alessio

Proprio con i due ex compagni d'avventura, i "Paoleti" hanno trascorso di recente qualche giorno di relax ad Ibiza, una breve vacanza al termine della quale Anita e Alessio hanno annunciato la rottura.

"Siamo ragazzi giovani e tutto può succedere, loro hanno provato a stare insieme perché in Casa c’era tanta alchimia, chimica e ancora oggi c’è. Però le vite non sempre possono essere compatibili, se a livello caratteriale una volta uscito fuori ti accorgi che non va di pari passo con l’altro non significa che hai finto perché vi assicuro che è stata una scelta razionale, matura per la felicità di entrambi con consapevolezza. Anzi vi dirò: abbiamo fatto anche una vacanza meravigliosa nonostante ci fosse questo disguido tra loro due, per farvi capire quanto sono rimasti maturi. Già prima di Ibiza avevano avuto un momento però insomma hanno fatto bene così. Io ho letto di tutto sui social, Anita non merita queste offese sui social, non ha fatto del male a nessuno. Ha semplicemente capito che non era la strada giusta e ha preso la decisione consapevolmente con la persona al suo fianco e non è giusto che a livello mediatico noi veniamo sempre additati e giudicati"

I due ex gieffini hanno parlato anche di altri ex inquilini. Tra qualche giorno sarà il compleanno di Letizia che ha dichiarato di aver già organizzato la festa con relativi inviti degli ex compagni d'avventura nel reality: "L'8 giugno è il suo compleanno, sarà un compleanno enorme" ha dichiarato Paolo, "inizieremo con il pranzo al Samsara a Riccione e poi vedremo… Gli immancabili: io e Paolo, Perla e Mirko, Marco Fortunati, Anita, Greta e Sergio, Rosy, Vittorio con una persona (amica), Federico, Giuseppe l’ho sentito però verrà a mezzanotte il 7 ma l’8 non potrà esserci per cose sue personali"

I due ex gieffini hanno raccontato come procede la loro storia d'amore:

"Io mi sono follemente innamorato - ha dichiarato Paolo - Quando l’ho capito di essere innamorato di lei? Quando ho capito che dietro la sua bellezza c’era una ragazza che aveva una forza incommensurabile. Ho detto subito: “lei deve essere il mio futuro”. Noi inizialmente non ci siamo filati, poi è nata una grande amicizia, intesa ed è stato un crescendo intenso. Mi ha fatto sudare però quello mi è piaciuto ancora di più. Letizia mi ha aperto molto gli orizzonti, prossimamente vedrò anche mio padre per una cena. Proprio oggi mi ha scritto: “Non vedo l’ora di conoscere Letizia”. Il momento più bello fuori la Casa? Quando mia nipote l’ha chiamata zia"

Letizia ha poi aggiunto:

"Bisogna farle sudare le cose, ho rispettato i miei sentimenti e quelli di Paolo. Se mi fossi buttata subito tra le sue braccia come molti mi suggerivano dicendo che ero lesbica perché non cedevo, io invece stavo rispettando dei sentimenti che in quel momento provavo per un’altra persona. E non avrei rispettato Paolo in quel modo. Quindi sentivo alchimia tra noi due però era giusto che metabolizzassi tutto. In Casa provavamo a tenere riservata la nostra relazione, più che potevamo. Perché dicevano che era una relazione falsa? Ma penso che siccome non c’era niente di cui parlare o attaccarci, a livello di coppia perché andavamo veramente tanto d’accordo e le discussioni le abbiamo sempre tenute private, l’unica cosa che si poteva dire è che era per il gioco. Adesso sono contenta che le persone stanno capendo che non era per gioco. La nostra storia mi ricorda quella dei miei: anche loro si sono conosciuti in un luogo “chiuso” come il nostro, senza fattori esterni, poi hanno continuato fuori. E la stessa cosa noi. Mia mamma era molto scapestrata come me, mio padre la corteggiava da lontano, come ha fatto Paolo. Lui mi sembrava troppo perfetto e pensavo che una volta fuori c’era la fregatura. Avevo tanta paura di soffrire, come ho sempre fatto. Il momento più bello fuori la Casa? La settimana scorsa alle terme, siamo stati troppo tranquilli e sereni"

La coppia ha commentato la recente lettera di Giuseppe Garibaldi indirizzata a Beatrice Luzzi, pubblicata dal settimanale Dipiù:

"L’ho letta, io l’adoro - ha commentato Letizia - Su molte sfaccettature siamo simili, lui fa tutte le cose in grandi, esagerate. E prova queste emozioni anche in grandi anche quando ci sono dei momenti in cui dovresti rallentare. Lo adoro! Se è innamorato? Io sono sempre stata una delle poche che ha creduto al sentimento degli inizi tra Bea e Giuseppe, vedevo veramente una passione tra loro. Ad oggi, non vivendo né uno e né l’altro perché Giuseppe sta molto lontano, ci sentiamo Bea invece non la sento, però non saprei sicuramente c’è una passione"

Paolo sulla missiva, ha dichiarato:

"Secondo me ognuno decide della propria vita, se stanno bene insieme perché non tentare. Se era preso da Anita? Ma io con Anita non ho mai visto amore, ho solo visto amicizia

