Grande Fratello, è finita tra Anita Olivieri e Alessio Falsone e arriva la frecciatina di Beatrice Luzzi

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello, tra la giovane romana Anita Olivieri e Alessio Falsone è giunta al capolinea e lo hanno comunicato i due ex gieffini nei rispettivi account social nel corso della giornata di ieri. In tarda serata è arrivata poi la replica di Beatrice Luzzi che aveva previsto il tutto.

Ieri, Anita Olivieri e Alessio Falsone, che si erano conosciuti e innamorato della recente edizione del Grande Fratello, hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e la frecciatina ad Anita Olivieri e Alessio Falsone

I due ex partecipanti del reality show hanno condiviso la notizia attraverso le loro storie su Instagram, spiegando che le loro personalità troppo diverse rendevano difficile proseguire insieme. Nonostante la rottura, hanno sottolineato che la stima reciproca rimane invariata. , Anita e Alessio, che di recente sono stati ad Ibiza insieme agli ex compagni d'avventura Letizia Petris, Paolo Masella e Angelica Baraldi, hanno voluto chiarire la loro decisione e chiedere rispetto per la loro privacy, sottolineando che la separazione è avvenuta senza rancori, ma con maturità e comprensione.

"Cari amici, vogliamo informarvi che io e Alessio - ha scritto Anita su Instagram - con grande serenità, abbiamo deciso di interrompere la nostra frequentazione. Le nostre differenze caratteriali e abitudini sono molteplici. Ne avevamo già discusso prima di partire per Ibiza, ma abbiamo scelto di affrontare comunque questo viaggio e di godercelo insieme agli altri amici. L'affetto e la stima tra di noi rimangono immutati, così come i bellissimi ricordi del nostro percorso insieme. Per rispetto verso tutte le persone che ci seguono e ci sostengono, abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa nostra scelta. Tuttavia, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento delicato. Non tutti, quando si lasciano, decidono di condividere subito la notizia con il mondo, ma sentivamo il bisogno di prenderci un po' di tempo per elaborare la situazione. Purtroppo, dai commenti abbiamo capito di non poterci permettere questo lusso, e ciò ci rammarica profondamente. Non ci sono colpe da attribuire, solo una grande consapevolezza delle nostre differenze. In definitiva, siamo solo due persone che hanno condiviso momenti belli e hanno percorso un tratto di strada insieme. L'importante è che entrambi possiamo essere felici. Vi abbracciamo tutti con affetto."

Per molti questa notizia non è arrivata come un fulmine al ciel sereno. Erano in molti a dir la verità a non credere realmente alla durata di questa coppia che all'interno della Casa aveva attirato diverse antipatie. Motivo? Alessio è sempre sembrato piuttosto arrogante e troppo sicuro di sé, mentre Anita, oltre alla guerra contro Beatrice Luzzi, dall'inizio alle fine del reality, era stata messa sotto accusa per aver lasciato senza troppi scrupoli, Edoardo Sanson, il ragazzo a cui era legata prima di entrare nella Casa e che aveva definito il "padre dei suoi figli". Tra gli scettici della coppa, soprattutto l'antagonista della Olivieri, ovvero Beatrice che nella tarda serata di ieri ha lanciato una palese frecciatina alla coppia relativa alla sua lungimiranza.

L'attrice romana ha pubblicato nelle sue storie Instagram la foto del vestito che ha indossato durante la festa dei super eroi nella Casa. La Luzzi aveva indossato le vesti della "visionaria", colei quindi che vede il futuro. Beatrice ha accompagno anche lo scatto con la parola in francese La Visionère.

