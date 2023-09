Grande Fratello, Letizia Petris dopo lo scontro con Grecia Colmenares: "Sono stata malissimo, mi sentivo in colpa" (VIDEO)

Gossip TV

Lo sfogo di Letizia Petris al Grande Fratello.

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 18 settembre 2023, è stata a dir poco scoppiettante. Dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, le concorrenti Letizia Petris, Anita Olivieri e Grecia Colmenares si sono rese protagoniste di un confronto in diretta dopo la lite avvenuta durante la settimana.

Letizia Petris e le parole su Grecia Colmenares

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha colto l'occasione anche per parlare delle numerose critiche rivolte da Anita Olivieri a Grecia Colmenares. Per chi non lo sapesse, quest'ultima è finita nel mirino delle giovani concorrenti che, durante la diretta, ci hanno tenuto a chiarire la loro posizione nei confronti dell'attrice.

Se Anita ha accusato Grecia di essere un'abile stratega, Letizia Petris, chiamata in causa dal conduttore del Gf, ha rivelato di essere stata male dopo la lite:

Ammetto di essere permalosissima, ma il suo sguardo mi è sembrata proprio una presa in giro [...] Io sono stata malissimo tutto il giorno, i miei amici lo sanno, mi sentivo in colpa per non avere fatto dormire i miei compagni. Ci sono rimasta male per il comportamento di Grecia. Le chiedo scusa se ho esagerato con le parole perché è comunque una persona più grande di me.

Leggi anche Beatrice Luzzi contro Rosy Chin dopo la diretta del Gf

Nella discussione è intervenuta anche Beatrice Luzzi, che ha cercato di placare gli animi e alleggerire la situazione:

Credo sia nato tutto da un equivoco. Grecia poteva pensare che loro stessero per farle uno scherzo, ha esagerato e ha svegliato Alex, che il giorno dopo si è lamentato. Da lì è nato tutto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.