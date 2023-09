Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna all'attacco contro Rosy Chin dopo la diretta: "Falsa ed egocentrica"

Gossip TV

Beatrice Luzzi e Rosy Chin: è scontro al Grande Fratello.

Nella puntata di ieri del Grande Fratello è andato in onda il primo scontro in diretta tra due concorrenti. Stiamo parlando dell'attrice Beatrice Luzzi e della chef cinese Rosy Chin, che si sono rese protagoniste di un duro faccia a faccia in cui sono volate accuse.

Beatrice Luzzi contro Rosy Chin

Beatrice Luzzi è tornata all'attacco contro Rosy Chin dopo la puntata del Grande Fratello. Il motivo? Come riporta Biccy, il comportamento assunto dalla chef cinese nella Casa di Cinecittà non sembra convincere l'attrice che, parlando con gli altri concorrenti dopo la diretta, ha accusato Rosy di essere falsa ed egocentrica:

Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente il c**o. Se noti, ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di se stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri? Se è falsa? Per me una che si comporta così non è sincera. Però il confronto che abbiamo avuto in puntata mi è piaciuto. Ora però è inca***ta perché le ho detto che è egocentrica. È egocentrica! Mi ha chiesto ‘quindi sono egocentrica?’, le ho detto ‘Sì lo sei!‘.

Se Beatrice ha commentato la puntata insieme agli altri concorrenti del Gf, Rosy si è sfogata con Claudio Roma dichiarando che l'unica strategia per lei possibile è quella di essere sé stessa:

Esco da una settimana piena di battibecchi, io non voglio piacere per forza alle persone e sto usando una strategia. La mia strategia è quella di essere me stessa che piaccia o non piaccia. Voglio uscire da qua a testa alta.

