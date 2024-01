Grande Fratello, Letizia Petris affronta Beatrice Luzzi dopo la diretta: "Non mi fai paura, un po’ più umana e meno statua"

Gossip TV

Letizia Petris rimprovera Beatrice Luzzi dopo la puntata del Gf, ma l'attrice la sbugiarda.

Letizia Petris e Beatrice Luzzi sono ormai ai ferri corti. Le due concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere, anzi si rendono sempre più spesso protagoniste di duri confronti e accese discussioni nella Casa di Cinecittà.

Letizia Petris non molla con Beatrice Luzzi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, è andato in onda un nuovo confronto tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi in cui sono volate pesanti accuse. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha mandato in onda le immagini dell'attrice che commenta le accuse mosse da Paolo Masella a Vittorio Menozzi e critica la giovane gieffina:

Non capisco Paolo. Pensa ad attaccare Vittorio, quando non dice nulla su letizia, che è sempre stata molto disinibita e non si è fatta problemi ad andare nel letto di altri. Lui fa il moralista da quattro soldi.

Come riportato da Biccy, Letizia ha poi deciso di affrontare Beatrice dopo la diretta del Gf e rimproverarla: "Più umana e meno statua [...] Non mi fai paura, un po’ più umana e meno statua, meno statua". Le affermazioni della giovane fotografa, però, hanno provocato la reazione immediata dell'attrice, che l'ha subito rimessa al suo posto: "Io umana? In 25 giorni da quando si è sentito male non c’è stata una volta in cui tu mi abbia chiesto di mio padre! Forse ti converrebbe anche a te pensare più agli altri e meno a te stessa".

