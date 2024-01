Grande Fratello, Anita Olivieri a Giuseppe Garibaldi: "Disinnesca, non darle potere"

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi nervoso per la nomination di Beatrice Luzzi al Gf, la reazione di Anita Olivieri.

La nomination di Beatrice Luzzi non è andata per niente giù a Giuseppe Garibaldi che, subito dopo la puntata del Grande Fratello, si è sfogato con Rosy Chin e Anita Olivieri. Proprio quest'ultima ha cercato di consolarlo invitandolo a non dare troppo peso alle parole e al comportamento dell'attrice.

I consigli di Anita Olivieri e il fastidio di Giuseppe Garibaldi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 15 gennaio 2023 su Canale 5, Beatrice Luzzi ha nominato Giuseppe Garibaldi per il suo comportamento assunto nei confronti dei nuovi arrivati. La nomination ricevuta dall'attrice, però, ha parecchio infastidito il giovane concorrente, che si è sfogato con Anita Olivieri e Rosy Chin:

Io dovevo nominarla, sai perché? Perché Paolo e Leti mi hanno sempre preso le difese e io mi sono concentrato sull’ultima clip rimuovendo tutto. Loro l’hanno fatto, Paolo è anche andato in nomination. Non è vero che noi a pranzo e cena non stiamo a tavola. Però se non le rispondi, che vedono fuori? Io mi diverto, però quando offende non ce la faccio.

A consolarlo ci ha pensato Anita, che ha cercato di dargli dei consigli per vivere serenamente nella Casa del Gf:

Disinnesca, non dare potere. Hai fatto bene, tu non l’hai nominata e lei sì. Tu sei più maturo, te la terrai la prossima volta. Cosa ho imparato io? Che se ti difendo è una mia decisione, non per aspettarmi qualcosa da te. Giuseppe tu lo dimostri facendo stare tranquilli tutti in Casa. Se vogliamo pranzare o cenare divisi è meglio, ognuno sta con i suoi, ci sono le comitive. Ad un certo punto cresci e vai a scuola? Poi formi il tuo gruppetto. Poi, ti faccio una domanda: è vero che non stiamo a tavola insieme? No, e allora la verità la sanno tutti. Una o due volte in quattro mesi, ma chi se ne frega.

Leggi anche Massimiliano Varrese contro Mirko Brunetti: lo sfogo fuorionda

Giuseppe, che dobbiamo fare? Parla da sola, dobbiamo imparare da qualcosa. Se ricominciamo che senso ha? Ora ha cambiato obiettivo. Proprio perché sei uscito dalla prospettiva hai visto quanto è assurdo, pensa perché non ha senso rispondere con cose logiche quando è illogico quello che fa. Non puoi risponderle con cose logiche.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.