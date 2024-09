Grande Fratello, le pagelle della quarta puntata, il matrimonio di Brooke 9, Enzo Paolo Turchi 10, Cesara Buonamici 8

Gossip TV

Ieri, giovedì 27 settembre 2024, è andata in onda su Canale5 la quarta puntata del Grande Fratello! E, come sempre, ecco le nostre pagelle!

Il Grande Fratello è tornato in onda con la quarta puntata, ieri sera, giovedì 26 settembre 2024, su Canale 5. Nell'appuntamento di ieri sera, è andato in scena il matrimonio tra Brooke Logan e Thorne Forrester, ovvero le due star di Beautiful nell'atmosfera surreale della Casa e degli inquilini divertiti e confusi. Battibecchi tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e spazio a Enzo Paolo Turchi la cui storia personale riesce a strappare una lacrima. I nominati sono stati: Amanda, Iago, Helena e Shaila.

GF, le pagelle della quarta puntata di giovedì 26 settembre 2024

Katherine Kelly Lang, L'irresistibile Brooke Logan incanta: voto 9

Katherine Kelly Lang è approdata nello studio di Canale 5 e poi nella Casa per celebrare ciò che mai era stato celebrato nonostante i suoi 15 matrimoni a Beautiful (la maggior parte, ovviamente, con Ridge Forrester). Gli autori hanno quindi orchestrato le nozze direttamente nel loft di Parco Veio davanti agli inquilini, confusi ma felici. L'intramontabile Brooke Logan si rimessa in gioco prendendo in giro il suo storico personaggio nella soap statunitense, coronando il matrimonio con Thorne, incantando gli irriducibili fan di Beautiful ma non solo. La Lang è di una bellezza senza tempo e sembra strizzare un occhio a tutti noi perché sembra esserne assolutamente consapevole. Non solo è anche simpatica e poco diva.

Cesara Buonamici mette a tacere la Luzzi: voto 8

La puntata inizia con un botta e risposta tra le due opinioniste che sono tornate a parlare delle dichiarazioni, molto discusse, di Beatrice su Shaila Gatta. Il discorso della Luzzi sull'ex Velina, si è ormai ampiamente compreso, è stato eccessivo e privo di senso nonostante i suoi svariati tentativi di modificare in parte il messaggio. La Buonamici non la perdona e la bacchetta nuovamente e la zittisce. Beatrice ci ri(prova) ma continua ad annaspare. Prima di replicare si ferma perché. gli autori, pare. le abbiano fatto un cenno di fermarsi. Lungimiranti? Ad ogni modo, qualcuno doveva farlo, Cesara, sei tutti noi!

Enzo Paolo Turchi: voto 10

Enzo Paolo affronta un argomento delicatissimo, ovvero quello di essere un padre attempato e incapace di godersi appieno le gioie future di sua figlia Maria. Nella Mistery Room, il ballerino e marito di Carmen Russo non riesce a trattenere le lacrime pensando che la figlia viene presa in giro per avere "un padre vecchio". Una considerazione che è consapevole sia vera ma certamente non voluta. Lui e Carmen hanno provato per tanti anni a diventare genitori e il miracolo è accaduto ma con un ritardo importante sulla tabellina di marcia. Ovviamente è un motivo di grande sofferenza per Enzo Paolo, che continua a mostrare un lato dolcissimo non solo come padre ma come uomo. Non ha paura delle sue emozioni, non le rifiuta e le vive e di questi tempi, trovare un uomo così, è decisamente raro.

Alfonso Signorini e autori: 5

Il conduttore, al solito ,annaspa sui nomi e a volte, incomprensibilmente, sferra attacchi abbastanza gratuiti alle opinioniste. La quarta puntata del Grande Fratello ha avuto un vero e proprio crollo di share, la dinamica di Shaila divisa da Lorenzo e Iaver non basta di certo se poi aggiungiamo che nello scontro tra le opinioniste (l'unico vero momento interessate, matrimonio di Brooke a parte) pare che gli autori abbiano fatto cenno alla Luzzi di evitarlo ma noi non capiamo davvero il perché. Le faide tra la Volpe e la Bruganelli erano molto interessanti ma pare indispettissero Signorini e creassero una tensione in studio che non facilitava il suo lavoro. Però uno scontro tra due donne carismatiche e profonde (anche se non solo due concorrenti) su un tema così importante si poteva affrontare.

Clarissa Burt: voto 8

L'attrice statunitense, per la prima volta, racconta di un'adolescenza drammatica e ringrazia il nostro paese per averla resa importante e averle dato la possibilità di un riscatto. Clarissa è incantevole, una donna forte, consapevole che non si piange addosso, regala momenti piacevoli ed è un punto di riferimento per tutta la Casa. Il suo percorso per ora, è tra quelli più meritateveli e interessanti. La Burt è una vera e propria sorpresa, ruba la scena anche se i riflettori non sono puntati su di lei.

