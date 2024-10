Grande Fratello, le concorrenti contro Shaila Gatta dopo la diretta: "Siamo sconvolte! Una furba, ha mentito a tutte noi"

Gossip TV

Tutti contro Shaila Gatta al Grande Fratello. I concorrenti sono rimasti letteralmente spiazzati dal comportamento assunto dalla ballerina che, dopo essersi avvicinata all'ex tentatore Javier Martinez e aver passato delle notti con lui, nel corso dell'ultima diretta del reality show ha rivelato che fuori dalla Casa non lo aspetterebbe.

Tutti contro Shaila Gatta

Shaila Gatta è finita al centro delle polemiche dopo l'ultima puntata del Grande Fratello per il comportamento inaspettato assunto nei confronti di Javier Martinez. Le affermazioni della gieffina, che ha ammesso che fuori dalla Casa non lo aspetterebbe, hanno fatto storcere il naso ai concorrenti. Subito dopo la diretta, infatti, in molti si sono schierati dalla parte dell'ex tentatore di Temptation Island e puntato il dito contro la giovane ballerina professionista.

Le prime a supportare Javier sono state Le Non è la Rai, che non hanno nascosto la loro delusione nei confronti di Shaila. "Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Non è stata sincera con noi. Ci diceva che non c’era stato nulla di fisico" ha dichiarato Pamela Petrarolo seguita dalla collega Eleonora Cecere "Questa è crudeltà. Se era confusa non doveva sbilanciarsi così tanto con te, sapeva benissimo che eri preso. Non si finisce mai di conoscere le persone".

A criticare la Gatta l'attore Luca Calvani, ma anche Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso, che hanno rivelato di essere rimaste scioccate dalla ballerina. Parlando con Martinez, l'ex cantante dei Gazosa ha affermato: "Ci sono cascata come te. Sono rimasta di ghiaccio. Sta fuori. Io sono sconvolta, non ho parole. Lei è una furba, ha mentito a tutti". Anche la sorella della nota Loredana Lecciso si è sbilanciata confessando: "Alla luce di quello che abbiamo saputo anche io sono scioccata. E sono sconvolta perché a me diceva che non c’era stato nulla di fisico".

Shaila e Lorenzo volano a Madrid

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 21 ottobre 2024 su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno conquistato il titolo di preferiti dal pubblico e ottenuto il pass per volare a Madrid nella Casa del GF spagnolo dove resteranno per una settimana. Al loro posto è arrivata Maica Benedicto. Una notizia che ha sorpreso ed entusiasmato i due discussi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo un mese di tira e molla, Shaila e Lorenzo decideranno finalmente di lasciarsi trasportare dai loro reali sentimenti?

