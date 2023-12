Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Oggi, lunedì 11 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la ventiseiesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni puntata di questa sera

L’inaspettata uscita di Mirko, nel corso della scorsa puntata, ha scatenato forti reazioni in tutta la Casa: Greta e Perla sembrano addirittura alleate anche se hanno reagito in modo decisamente diverso. In particolare, Greta ha fatto delle importanti rivelazioni in merito al rapporto con Mirko.

Rosanna è uscita allo scoperto e, dopo aver sparato a zero su molti coinquilini, avrà un faccia a faccia, senza sconti, con Fiordaliso.

Una bella sorpresa attende Beatrice, grande protagonista di questa edizione, che incontrerà i figli.

Infine, al televoto Marco, Perla, Sara e Vittorio. Chi si salverà?

Il ventiseiesimo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

