Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera: entra il fidanzato di Anita, Edoardo

Gossip TV

Oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, in onda il trentaseiesimo appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, lunedì 12 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, in onda la trentacinquesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Nella puntata di stasera si accenderanno molte scintille, non solo d’amore.

Grande Fratello, infatti, celebra la festa degli innamorati con un ritorno di grande intensità: Mirko, per qualche giorno, resterà a Cinecittà in veste di “vicino di casa”.

Come reagirà Perla? Anche per Anita sarà un San Valentino speciale: il fidanzato Edoardo, che per mesi ha aleggiato nell'aria, finalmente e in maniera del tutto inaspettata, varcherà la Porta Rossa.

Per l'unica vera coppia della Casa, Letizia e Paolo, Grande Fratello ha in serbo una romantica sorpresa. L'eliminazione di Vittorio ha scatenato negli inquilini reazioni molto forti, riaprendo vecchie spaccature e creando nuove tensioni.

Infine, al televoto Beatrice, Marco e Stefano. Chi si salverà?

Il trentaseiesimo appuntamento con il Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.