Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera: arrivano due nuovi concorrenti

Oggi, sabato 23 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la ventottesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni puntata di questa sera

Dopo l'assenza che l'ha portata fuori dalla Casa, Beatrice rientra nel loft di Cinecittà, dove tutti, ma proprio tutti, hanno sentito la sua mancanza.

Due nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa: l'imprenditore Sergio D'Ottavi e lo stilista Stefano Miele.

Mirko, di nuovo in studio, affronterà nuovi incontri che lo aiuteranno a sciogliere i nodi irrisolti della sua vita sentimentale. Sorprese natalizie per gli inquilini di Cinecittà, tra le tante la famiglia Maddaloni al completo per Marco e il papà di Vittorio.

Infine, al televoto Federico, Greta e Marco. Chi si salverà?

Il ventottesimo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

