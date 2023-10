Grande Fratello, le anticipazioni dell'ottava puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, giovedì 5 ottobre 2023, in onda l'ottavo appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, giovedì 5 ottobre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda l'ottava puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni dell'ottava puntata

Nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello, si affronterà ancora una volta l'ostilità dei gieffini nei confronti di Beatrice Luzzi. Negli ultimi giorni, l'attrice si è scontrata con tutto il gruppo. Anita, Lorenzo e persino il mansueto Alex Schwazer hanno avuto da ridere sui comportamenti dell'attrice romana, suscitando un certo sdegno da parte dei telespettatori sia per i toni che per i modi con cui si sono rapportati a lei. Beatrice, nonostante abbia gran parte degli inquilini contro, ha palesato la sua simpatia per Giuseppe Garibaldi, l'uomo misterioso per cui aveva confessato di nutrire un interesse.

Nuoci scontri anche tra le primedonne della casa Anita Olivieri e Heidi Baci. Quest'ultima è alle prese ancora con il corteggiamento serrato di Massimiliano Varrese e ha confessato di non riuscire più a gestire la situazione che diventa difficile ogni giorno di più.

Nel corso del nuovo appuntamento con il reality, scopriremo anche l'esito del televoto tra Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Chi sarà il preferito del pubblico?

L'ottavo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

