Grande Fratello, la trappola degli autori in cui è caduta Greta Rossetti

Nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello, a Mirko Brunetti hanno fatto vedere una reazione sui social di Greta Rossetti ma le cose affatto non sono come sono sembrate.

Nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello, a Mirko Brunetti hanno fatto vedere una reazione sui social di Greta Rossetti piuttosto piccato, ovvero un like velenoso ad un opinione espressa nei confronti del suo fidanzato. "Mandatelo a cagar*, fa il piacione con chiunque" questo il commento con il like di Greta che è stato visto da Mirko in un puntata.

Grande Fratello, gli autori hanno intrappolato Greta nella spietata ragnatela televisiva del reality

La reazione di Brunetti non è stata delle migliori perché, dopo la diretta, si è sfogato prendendo le distanze da questi atteggiamenti di Greta.

"Non so se dire ADDIO a… (Greta, ndr) dopo in confessionale”, “Mi mandasse a cag***, io non supplico nessuno”. Non è quello che voglio nel mio rapporto. Perché non voglio limitarmi se non faccio nulla di sbagliato o con malizia. Ci si limita quando c’è un errore o un’esagerazione. E non è questo il caso perché siamo tutti innocenti e tranquilli. Io non vedo e non sento malizia. Tra me e Angelica c’è affinità e finisce lì. Senza andare a fare ‘se, forse, allora, magari loro due’. Io il rapporto che voglio creare fuori, che può essere con Greta, o con chiunque essa sia, è un rapporto di fiducia e leggerezza. Perché so cosa significa creare un rapporto tossico, perché lo sappiamo che non fanno bene. Fuori ho una persona che rispetto alle amicizie ha un determinato modo di approcciare e di fare. Quindi non mi posso mai immaginare. Se io ho dei dubbi è per questo! I dubbi mi vengono anche per lei sue reazioni, perché magari si innervosisce per un mio atteggiamento innocente”

Ma la verità è tuttavia un'altra e Greta ha espresso anche più volte non solo il grande amore che nutre ancora per Mirko ma anche di comprenderlo e di stimare i suoi comportamenti, come riappacificarsi con Perla. Parole dette dalla Rossetti che il conduttore non ha riferito al gieffino.

Ho postato mille storie dove facevo vedere il mio conforto, la mia felicità e il mio essere orgogliosa di lui. Se non lo fanno vedere loro non è colpa mia, io ho fatto intervista video, scritta, mille storie. Se loro non lo fanno vedere io che ci posso fare? Io più di questo non posso fare, io sono a casa. Più che dare questi feedback per farli vedere a lui, che posso fare? Comunque, continuo a stare nel mio."

"Io non sto facendo nessun gioco, non sto giocando in nessun modo. Io quello che dovevo fare l’ho fatto. Volevo fare arrivare il conforto a Mirko ma se loro non lo fanno vedere non è colpa mia. Quindi non prendetevela con me dicendomi: Greta ma non stai facendo niente. Perché io ho fatto tanto questa settimana, se non viene fatto vedere io non posso farci niente. Non prendetevela con me perché io non c’entro. Io non posso fare più niente, più di questo non posso fare."

Detto questo, pare evidente che lo scopo degli autori era quello di far visionare a Mirko solo ciò che poteva infastidirlo e dunque allontanarlo da Greta e avvicinarlo a Perla. Alla Rossetti, a questo punto, converebbe un bel striscione da far sventolare sopra la Casa di Cinecittà e pareggiare i conti con il reality e le sue spietate dinamiche.

