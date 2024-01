Grande Fratello, la rivelazione di Fiordaliso: "A lui piace Greta Rossetti, ma non sa come fare"

Gossip TV

Un concorrente del Gf avrebbe una cottta per Greta Rossetti.

Il feeling nato nella Casa del Grande Fratello tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi non è passato inosservato ai concorrenti. Tra tutti la cantante Fiordaliso che, senza mezzi termini, ha rivelato all'ex discussa tentatrice di Temptation Island il suo pensiero sullo chef.

Sergio conquistato da Greta

La bella Greta Rossetti ha conquistato il cuore di un concorrente ancora in gioco nella Casa del Grande Fratello? Stiamo parlando dello chef Sergio D’Ottavi che, stando a quanto rivelato nelle ultime ore dalla cantante Fiordaliso, si sarebbe preso una cotta per l'ex tentatrice di Mirko Brunetti:

Gli piace Greta e secondo me a Greta potrebbe piacere [...] Lui è abituato alle donne che gli corrono dietro perché è un bel ragazzo, ci sa fare, è divertente. Qui dentro non ha capito che non c’è questa cosa qua, che non c’ha una donna di qua, una di là, c’ha il locale…Qui siamo noi e qua dentro è tutto azzerato. Tutto quello che tu sei fuori qua dentro è azzerato. Quindi se ti piace una persona ti devi dare da fare. Lui è abituato ad essere corteggiato secondo me. Tu gli piaci ma non sa come fare. E’ stato con una donna più grande per tanto tempo quindi non sa da dove iniziare. Non è abituato, si vede.

Dal canto suo, Greta ha confessato di non provare attrazione nei confronti di Sergio, ma ha lasciato una piccola porta aperta:

A me o scatta subito, con il colpo di fulmine, o non mi scatta. Non le sa giocare le sue carte…Ci devi saper fare. Non è che mi fai lo sguardo, mi fai la battutina…Per me se non mi colpisci subito esteticamente, che sei il mio prototipo…Lui è un bellissimo ragazzo ma non è il mio. Io non sono quella che guarda il bello, mi deve colpire un particolare. Con Sergio non è scattata questa cosa quindi il passo successivo sarebbe sapermi prendere. Per dire, il mio ex – quella con cui sono stata cinque anni – non era il mio prototipo, non era il classico bello. Infatti a me all’inizio lui non piaceva, però mi ha saputo prendere e ci sono stata insieme cinque anni.

