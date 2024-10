Grande Fratello, la replica di Perla Vatiero sulle parole ironiche di Alfonso Signorini

Gossip TV

La replica di Perla Vatiero sulle parole di Alfonso Signorini durante la sesta puntata del Grande Fratello.

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 3 ottobre, Alfonso Signorini ha fatto leggere in diretta un messaggio di Perla Vatiero in cui esprimeva un'opinione sulle discusse dichiarazioni di Beatrice Luzzi nei confronti di Shaila Gatta.

Grande Fratello, Perla Vatiero attacata da Alfonso Signorini replica su Instagram

E' stata proprio quest'ultima, direttamente dalla Casa a leggere le dichiarazioni di Perla rilasciate a Casa Chi.

"Beatrice era la queen delle provocatrici al GF, ha mostrato molto la sua femminilità a ragazzi anche molto piccoli. Nel dare un’opinione del genere io Perla faccio due passi indietro, penso meglio che non esprimo un giudizio del genere se io in primis sono così."

Dopo aver letto il commento di Perla, Alfonso Signorini ha ironizzato sulle proprietà linguistiche dell’ex gieffina, affermando “È l’italiano di Perla”. Una battuta che ha peraltro subito diviso i telespettatori, tra i sostenitori della Vatiero e i suoi haters che spesso hanno fatto notare (soprattutto i fan di Beatrice Luzzi, arrivata seconda alle spalle della salernitana) che la ragazza non si sappia esprimire molto bene in italiano. Ieri, Perla, rispondendo ad alcune curiosità dei follower, sembra abbia risposto,seppur indirettamente a questo tipo di attacchi e ciò che ha detto ieri il conduttore:

"Non ho abbandonato questa idea - ha dichiarato Perla parlando della sua voglia di studiare recitazione - di semplicemente in questi mesi mi è risultato difficile iniziare a studiare, avendo tante cose da fare. Ho preferito dedicarmi al lavoro che è una delle mie priorità e alle tante cose da mettere in ordine nella mia vita… Mi sono ritrovata ad affrontare e a gestire psicologicamente tutte le pressioni che riguardano la mia vita. A volte pur avendo bisogno di staccare non ho trovato il tempo necessario per dedicarmi ad altro. Trovare tempo per gestire e far rendere al meglio un’azienda, in cui l’obbiettivo è quello di crescere, non è semplice. Allo stesso tempo crescere a livello personale nel mondo in cui mi sono ritrovata non è facilitato dal mio carattere. Sono una perfezionista e tendo spesso ad autocriticarmi, puntando sempre a migliorarmi. Una delle mie priorità in questo mese sarà cominciare a studiare e riservare del tempo per migliorare la mia persona. Sono spesso stanca ma una cosa è certa, senza sacrifici nella vita non si otterrà mai nulla… soprattutto se si vuole giungere ai risultati con trasparenza e coerenza"

