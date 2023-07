Grande Fratello, la prossima edizione sarà l'ultima? La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Gossip TV

La prossima edizione del GF sarà l'ultima? Ecco cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi!

Mentre proseguono i lavori per la nuova edizione del Grande Fratello, con rumors dei primi concorrenti che potrebbero esserci vicini alla firma e il cambio di direzione adottato da vertici di Mediaset, sembra sia arrivata una decisione irrevocabile di Pier Silvio Berlusconi sul futuro del reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi dice basta al reality?

L'ultima edizione andata in onda su Canale5 ha costituito per l'amministratore delegato di Mediaset un autentico grattacapo: due concorrenti squalificati per comportamenti volgari, una sospensione del programma sui canali satelliti e una percentuale di share altalenante. Di fronte a tutti questi problemi, Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione che potrebbe chiarire quale sarà il futuro del Grande Fratello.

La nuova edizione, che andrà in onda dall'11 settembre, sarà completamente trasformata: basta influencer e profili onlyfans, basta trash, ma personaggi che sappiano intrattenere senza diventare volgari. Di fronte a queste regole ferree si comprende la scelta di ridurre a una soltanto l'opinionista del reality, scegliendo - contro il parere di diverse voci, come quella di Selvaggia Lucarelli - Cesara Buonamici, giornalista del TG5. In quest'ottica di rinnovamento si inserisce anche la decisione di eliminare il momento social dal reality e di conseguenza allontanare Giulia Salemi, impegnata con alcuni format legati al suo personal brand.

Ma, al di là di tutte queste novità, quale sarà il destino del GF? Questa del 2023 sarà l'ultima edizione? Secondo TvBlog, i fan della Casa più spiata d'Italia possono tirare un sospiro di sollievo: il reality andrà in onda fino al 2026. Ecco cosa ha riportato il sito:

"Il Grande Fratello dunque resterà ancora fino al 2026 una realtà di Canale5. Il format Endemol, va detto, ha molto mercato in Italia e ci metterebbe due minuti a trovare un altro broadcaster a comprarselo. Pier Silvio Berlusconi ha però deciso di scommetterci ancora. Ora non resta che vedere alla prova dei fatti (e ascolti) il nuovo corso del Grande Fratello, da settembre con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici su Canale5"

Il sito ha fornito interessanti aggiornamenti anche sui concorrenti nip: a quanto si legge, sembra che il nuovo cast sarà formato da "10 vip e 10 nip" e per questi ultimi si punterà a "persone che vivono la vita di tutti i giorni come la maggior parte degli italiani. Persone che si alzano alle 5 del mattino epr alvorare, magari facendo chilometri di strada in machcina, in treno e in pullman. Gente i cui social servono a fine giornata solo per rilassarsi un po', ma che non vive per quello."

