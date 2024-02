Grande Fratello, la confessione di Perla Vatiero dopo l'uscita di Mirko Brunetti: "Lui da fuori ha percepito che..." (VIDEO)

Gossip TV

Perla Vatiero si confronta al Gf con Alessio Falsone circa il suo rapporto con Mirko Brunetti.

Stasera, lunedì 19 febbraio 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Perla Vatiero ha deciso di confrontarsi con Alessio Falsone sia per metterlo al corrente di alcuni dubbi di Mirko Brunetti che per fare chiarezza sul loro rapporto nato nella Casa di Cinecittà.

Perla Vatiero e i dubbi di Mirko Brunetti

Dopo aver trascorso qualche giornata insieme a Perla Vatiero, nella giornata di ieri Mirko Brunetti ha lasciato la Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla sua uscita, la giovane concorrente ha colto l'occasione per confrontarsi con Alessio Falsone e rivelargli i dubbi del suo ex fidanzato circa il loro rapporto d'amicizia nato nella Casa:

Tu non hai fatto nulla. Io ci tengo a te...Lui ha ripensato a noi ma, dall'esterno, ha visto un comportamento di disagio nei tuoi confronti. Lui mi ha visto diversa con te, ma non è così. Con te ho avuto un approccio scherzoso. C'è stata empatia, ma a livello di amicizia [...] Ha frainteso, da fuori ha percepito delle cose...una confidenza che non ho dato ad altri. Lui pensa che sei quel tipo di persona che a me piace. Il problema non sei tu, ma sono io. Lui già non ha fiducia in me poi vede delle cose e quindi gli vengono dei dubbi...

Una confessione che ha provocato la reazione immediata di Alessio, che ha chiarito la sua posizione nei confronti di Perla:

Stiamo parlando del nulla, non ci siamo mai sfiorati ne avvicinati. Io lo comprendo, è lecito che possa pensare una cosa del genere, però poi lui è entrato e ha conosciuto il mio modo di fare...Io non ho mai percepito nulla di più tra noi. Ho sempre avuto rispetto di te e dalla tua relazione con Mirko. Mi rendo conto che possano nascere delle insicurezze, ma nascono dalla vostra relazione. Avrei preferito che me lo dicesse lui [...] Io non voglio passare per quello che rovina i rapporti. Ho sempre fatto il tifo per voi. Io a te mi sono affezionato. L'importante è che tu stia bene, con o senza Mirko.

