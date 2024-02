Grande Fratello, Anita Olivieri e Beatrice Luzzi parlano delle condizioni di Giuseppe Garibaldi: "Se entra si stressa troppo"

Gossip TV

Le condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi continuano a preoccupare gli inquilini, tanto che Anita Olivieri e Beatrice Luzzi si trovano a parlarne.

Giuseppe Garibaldi ha lasciato la casa del Grande Fratello nuovamente, a causa di un secondo malore, dopo il primo che lo ha portato a lasciare il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini per accertamenti medici. Le sue condizioni continuano a preoccupare gli altri gieffini, come dimostra questo video in cui Anita Olivieri e Beatrice Luzzi si confrontano sul concorrente.

GF, Beatrice Luzzi e Anita Olivieri parlano della condizioni di Giuseppe Garibaldi, ma la regia censura!

L'uscita di Giuseppe Garibaldi preoccupa i concorrenti della Casa del GF, perché il concorrente non sembra che rientrerà nei prossimi giorni. Secondo alcune voci vicine a Fanpage.it, il gieffino non si è ancora ripreso del tutto e potrebbe non rientrare nella puntata di domani sera, 19 febbraio. Vista la delicata situazione, sembra che anche gli altri concorrenti abbiano deciso - o siano stati persuasi a farlo - di non parlare delle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi.

E la prova è la censura della regia di un dialogo tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi: le due gieffine, infatti, stavano parlando della situazione del bidello, quando gli autori hanno staccato l'audio del video, impedendo al pubblico di seguire la conversazione appieno. Nei primi secondi del video, si sente Anita dichiarare:

"Mi disturba chiedere sempre la stessa cosa e mi rispondono sempre la stessa cosa, sta bene..."

Anche Beatrice Luzzi ha espresso preoccupazione, dichiarando - prima di essere censurata - che "48 ore, c'era la diretta. Fosse stata giovedì, forse". Alla fine, l'attrice ha aggiunto che l'importante è che stia bene, anche perché potrebbe essere lo stress ad aver causato questo malore. A queste parole, Anita Olvieri concorda, dicendo:

"Io penso che non si sia mai ripreso dalla prima volta, sinceramente"

Per la prima volta Beatrice e Anita concordano😂

E hanno ragione,la salute vale più del gioco e Giuseppe non si è mai ripreso dalla prima volta quindi o torna in forma o è inutile perché somatizza troppo e rischia di avere una ricaduta💪🏻❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/lEIJ1GZhZ1 — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) February 17, 2024

