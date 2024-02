Grande Fratello, la commovente reunion tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi: "Mi manchi, rossa, mi manchi tanto" [VIDEO]

Gossip TV

Questa sera, al Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Fiordaliso si sono ritrovate dopo l'addio della cantante al programma.

Questa sera, al Grande Fratello, tante emozioni e reunion commoventi, come quella tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi. La cantante, infatti, nell'ultima puntata, ha annunciato di voler abbandonare la casa del GF ed è uscita definitivamente dal programma condotto da Alfonso Signorini.

GF, Fiordaliso e Beatrice Luzzi si ritrovano: "So che sei arrabbiata con me, ma non ti ho detto nulla perché sapevo che mi avresti fatto cambiare idea" [VIDEO]

Nella casa di Cinecittà, l'amicizia tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi è stata una delle più belle interazioni che abbiamo visto nel programma di Canale5. Le due donne si sono sempre mostrate molto unite e vicine e la decisione della cantante di lasciare la trasmissione è stata dura da sopportare e digerire per Beatrice. L'attrice, insieme ad altri gieffini, ha anche tributato un dolce omaggio alla sua Fiorda, cantando alcune canzoni dell'artista, in giardino.

Questa sera, Signorini ha chiesto prima a Beatrice cosa pensasse della cantante e poi, dopo averla freezata, ha fatto rientrare nella Casa Fiordaliso. La cantante si è avvicinata immediatamente alla sua amica e le si è seduta accanto, chiedendole scusa per non averle raccontato della sua decisione di voler abbandonare la casa:

"Rossa, rossa del mi corazon! So che sei arrabbiata con me, quanto mi manchi! Non potevo dirtelo, perché sapevo che mi avresti fatto cambiare idea, sei sempre stata quella che mi ha fatto cambiare idea. Però ti devo ringraziare, perché mi hai fatto sentire un'artista. Sii orgogliosa di quello che sei, ti guardo sempre, sempre. Sono lì incollata alla tv e mi chiedo perché sono uscita, ma non ce la facevo più. Sai che sei ancora più bella in tv? Senti, io però ti voglio vedere felice, voglio vederti ridere, che ami, non abbiamo mai avuto bisogno di dirci tante cose, ci bastava guardarci negli occhi. Tutti i ragazzi sono nel mio cuore, però, rossa, ti devo dire una cosa: e scialla un po'! Divertiti, diventa la rossa che amo, diventa la rossa forte, la rossa che si diverte, amali tutti, ce la fai"

In quel momento, il freeze è stato revocato e le due amiche si sono strette in un forte abbraccio. Beatrice non ha nascosto la tristezza nell'averla persa:

"Sai che se fossi uscita tu, sarei uscita anche io....non ce la faccio da sola"

Anche Signorini ha commentato la bella intesa tra loro due: "Siete le due colonne di questo Grande Fratello!"

